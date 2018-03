"Ook volwassenen blijven speelvogels" EERSTE GENTSE JEUGDBEWEGING VOOR VOLWASSENEN YANNICK DE SPIEGELEIR

28 maart 2018

Wil je nog eens uit de bol gaan in het bos, maar ben je te oud voor een jeugdbeweging? Daar heeft Ute Egghe uit Sint-Amandsberg iets op gevonden. Haar 'Volwassenen die Opnieuw Spelen' (VOS) is de eerste jeugdbeweging in Gent voor wie ouder is dan 26 jaar.

Wie in de chiro of de scouts heeft gezeten, kan het zich vast wel nog herinneren. Het plezier en de voldoening om te ravotten met kameraden en vriendinnen. Eens je echter een uit de kluiten gewassen twintiger bent, loopt je verhaal bij de jeugdbeweging ten einde en is het gedaan met spelen.





Kinderen thuis

'Dat moet anders kunnen', dacht Ute Egghe uit Sint-Amandsberg. De 36-jarige vrouw heeft zelf een verleden bij de scouts in het Limburgse Diepenbeek. In het kader van het Burgerbudget van de Stad Gent kwam ze op het idee om een 'scouts' voor volwassenen op te richten. Intussen heeft Volwassenen die Opnieuw Spelen of kortweg VOS er al enkele bosspellen opzitten in het Rozebroekenpark. De enige vereiste om lid te worden van de vereniging? Je moet ouder zijn dan 26 jaar. Zowel ouders als mensen zonder kinderen zijn welkom, maar de kinderen moeten dus wel thuisblijven. Al broedt Egghe ook op activiteiten waarbij volwassenen en kinderen samen een spel spelen.





Generaal

"Ook volwassenen blijven speelvogels die op zoek zijn naar avontuur", zegt Egghe overtuigd. "De meesten gaan helemaal op in het spel. Zo riep iemand die tijdens het bosspel de rol van generaal op zich nam: 'Ik moet dat stuk land nog veroveren'. Bij onze jeugdbeweging krijgen volwassenen de kans om zich nog eens volledig uit te leven. Alle remmen gaan los als je het kamp van de tegenstander wil veroveren." Dat het idee voor VOS uit de koker van Egghe komt, hoeft geen wonder te heten. Als creatieve duizendpoot maakt ze ook deel uit van cirQ, het rariteitenkabinet achter Bataclan en is ze sinds kort zaakvoerder van het 'quiz'-bedrijf Sitting Bull. "Ik bedenk quizvragen op maat en organiseer pop-upquizevenementen", klinkt het.





Voorlopig zit VOS nog in een testfase, maar over enkele weken wil Egghe een eerste dropping organiseren. Het is ook de bedoeling dat er vlottentochten, wandelingen en nachtspelen volgen. En naast Sint-Amandsberg mikt ze ook op andere Gentse wijken om Gentenaars enthousiast te krijgen voor VOS. "Het zou fantastisch zijn als Sint-Amandsberg het kan opnemen tegen pakweg de Muide of de Brugse Poort in een nachtspel of dassenroof. Het kan het wij-gevoel in die buurten alleen maar ten goede komen", schetst Egghe.





Meer info via ute.egghe@gmail.com.