"Onze huizen blijven scheuren"

Marcel De Geyter (94) en Clara De Clerck (92) bij een grote scheur in hun huiskamer. Gent De bewoners van de Zuidveenakkerstraat in Sint-Amandsberg zullen nog tot minstens november 2018 in het stof zitten. Dat is maar liefst een jaar en vier maanden langer dan oorspronkelijk gepland. Het plaatsen van een collector liep er behoorlijk mis waardoor een hele huizenrij begon te scheuren. "Zelfs nu nog blijven onze huizen scheuren. Dat het maar snel 2019 is", klinkt het bij de bewoners.

Op 5 september 2016 begonnen de werken in de Zuidveenakkerstraat. Er moest een gescheiden rioleringsstelsel geplaatst worden met een grote collector. Kort na de eerste graafwerken liep het echter mis. Verschillende huizen begonnen te scheuren, niet aan de gevel maar wel aan de achterzijde. Uit onderzoek bleek dat de hele huizenrij aan het kantelen was. De aannemer had betonnen palen gegoten maar aangezien de woningen gebouwd waren op oud moerasgebied, stroomde dat beton gewoon weg. Daardoor zakte de voorkant van de woningen en scheurde de achterkant. De werken, in opdracht van Farys, Aquafin en de stad Gent, werden stilgelegd tot een rechter er zich over kon buigen. Pas in september konden de werken hervatten. Toen hadden ze al twee maanden afgerond moeten zijn. Als de nieuwe deadline gehaald wordt, zullen de werken 2 jaar en 3 maanden geduurd hebben. Ter vergelijking: de Korenmarkt werd 9 maanden sneller afgewerkt.





Luk Roobroeck Op 10 december 2016 verscheen in deze krant een eerste artikel over de gescheurde woningen in de Zuidveenakkerstraat.

Hoog grondwater

"We zullen nog minstens tot november van 2018 in het stof zitten, tenminste als alles goed gaat en dat willen we eerst nog wel zien", legt bewoner Eddy Temmerman uit. "Er is nu een grote put gemaakt die dichtgemaakt is door duikers die hier wekenlang hebben moeten werken. Kijk hoe hoog dat grondwater daarin staat, bijna zo hoog als onze huizen. Het plan is nu om dat grondwater te doen zakken om zo toch te kunnen graven. Oorspronkelijk zou men hier op 50 centimeter van onze woningen graven maar de aannemer heeft dat destijds geweigerd en is nog 75 cm naar achter opgeschoven. Maar ook dat was veel te dicht. Aanvankelijk had ik een scheur in mijn achtergevel van 2 millimeter. Sinds de werken hervat zijn, is het al een scheur van 5 millimeter", zegt Eddy.





De reden waarom er zo dicht tegen de huizen werd gebouwd, was een monumentale boom. De aannemer mocht niet in de buurt van de boom graven uit vrees dat die boom het niet zou overleven. Dat werd vorig jaar ten stelligste ontkend door schepen Watteeuw maar is inmiddels wel door meerdere bronnen bevestigd.





Een schande

Ook de andere woningen blijven scheuren.





"Ook bij ons wordt het erger en erger", zegt Anouk. Ze kocht haar huis enkele maanden voor de werken. "Men verzekert ons dat de schade hersteld kan worden. Het is te hopen. Maar de experts zijn er nog steeds niet uit."





Ook Clara De Clerck (92) zit met een huis met scheuren. "Het is een schande. Ons huis is helemaal gescheurd. Deuren klemmen of gaan niet meer dicht en heel ons interieur is beschadigd. Dat kan zomaar niet hersteld worden want daar kwam veel handenwerk bij kijken. Ze hebben ons voorgesteld om elders te gaan wonen maar dat hebben we geweigerd. Mijn man van 94 en mezelf krijgen ze niet zomaar uit mijn huis."





"Het pluspuntje is dat er sinds twee weken een tijdelijk betonnen voetpad is aangelegd om toch te zorgen dat we een beetje uit het stof en de modder zijn. Maar volgens de verzekeringsexperts moeten we pas een akkoord over de schade verwachten een jaar nadat de werken voltooid zijn. Dan zijn we november 2019, hé. Achteraf bekeken hadden ze iedereen hier beter onteigend. Dat zou niet leuk geweest zijn, maar beter dan de ellende die we nu meemaken."