"Onze generatie heeft het gehad met de groeiende afvalberg" Gentrepreneur Awards: Britt Buseyne (25) helpt andere ondernemingen bij hun strijd voor een meer duurzame wereld

28 maart 2019

12u58 0 Gent “Twee op drie consumenten ter wereld geven de voorkeur aan een duurzaam product boven een niet-duurzame variant. Duurzaamheid is ‘here to stay’”. Britt Buseyne (25) weet dat, en met haar onderneming ‘The Sustainable Marketeer’ wil ze ondernemers en merken helpen om duurzaamheid op te nemen in hun marketing- en bedrijfsmodel. Het leverde haar een nominatie op voor de Gentrepreneur Awards.

Britt geeft het meteen toe: ze leefde zelf een materialistische levensstijl - u weet wel, de reden van die groeiende afvalberg die onze samenleving creëert. “Maar twee jaar geleden besloot ik om mijn persoonlijk leven 180 graden om te draaien. Ik brak een verloving af en verhuisde van een prachtig dakappartement naar een studio van 20m² tussen de studenten. Mijn levensstijl keerde om van materialistisch naar minimalistisch en ik ging op zoek naar manieren om duurzamer te leven. Dat begon bij ‘low waste’ leven, maar ging ook al snel over lokaal kopen, gezonde voeding en duurzame mode”, aldus Britt.

“Vanwaar die radicale verandering? Ik kreeg de ‘basic’ levensstijl in mijn kinderjaren wel mee, maar ik leefde er niet naar. Nadat ik afgestudeerd was aan de universiteit en in de ‘echte wereld’ terecht kwam, kwamen de golven van weerstand. De discrepantie van mijn levensstijl met de normen en waarden die ik meekreeg als kind, werd te groot. Beetje bij beetje kwamen de golven van weerstand tegen mijn materialistische levensstijl: ‘Hier klopt iets niet’, voelde ik. Ik had een heel doelloos gevoel over mijn leven. Het was ofwel mijn levensstijl veranderen, ofwel heel ongelukkig worden.”

Belangrijk zijn de netwerkevenementen om starters en bestaande bedrijven samen te brengen - denk aan een internationale textielfabrikant en een lokale designer die werkt met reststromen. Door deze twee samen te brengen, kan er een synergie ontstaan en kan de verduurzaming van onze economie in een stroomversnelling worden gebracht.” Britt Buseyne

En Britt staat met haar bewuste, duurzame levensstijl niet alleen. “Duurzaamheid is de toekomst. Mijn generatie en zeker de generatie die nu elke donderdag door de straten van Brussel loopt, heeft het gehad met de steeds groeiende afvalberg van de consumptiemaatschappij. Twee op drie consumenten ter wereld geven nu al de voorkeur aan een duurzaam product boven een niet-duurzame variant, en dat cijfer zal nog toenemen.”

Van blog naar onderneming

In dat kader valt de onderneming van Britt te lezen: met ‘The Sustainable Marketeer’ helpt ze starters en kleine merken om duurzaamheid te integreren in hun communicatie en (online) strategie. Ze geeft workshops over thema’s als social media, content marketing en online strategie voor startende duurzame ondernemers, en biedt individuele ondersteuning aan. “Het begon allemaal door een blog die ik online schreef”, zegt Britt. “Ik kreeg steeds meer volgers, en kwam zo in contact met duurzame ondernemers die mijn hulp vroegen voor social media en hun strategie. Ik wil in de eerste plaats startende, duurzame ondernemers ondersteunen met de nodige kennis en expertise over marketing. Maar belangrijk zijn ook de netwerkevenementen om starters en bestaande bedrijven samen te brengen - denk aan een internationale textielfabrikant en een lokale designer die werkt met reststromen. Door deze twee samen te brengen, kan er een synergie ontstaan en kan de verduurzaming van onze economie in een stroomversnelling worden gebracht.”

Ondertussen gaat het hard voor Britt. Ze werd genomineerd voor de categorie ‘Duurzame Duizendpoot’ van de Gentrepreneur Awards, en start vanaf april full-time als ondernemer - logisch bijna, want ondernemen is 'hip’ en ook eenvoudiger dan vroeger. “Vandaag is de sprong naar ondernemerschap inderdaad iets gemakkelijker is om te maken, door de groeiende groep jonge ondernemers en het positieve discours dat nu heerst. Maar anderzijds vind ik dat er ook een dwingend karakter aan verbonden is. Je ‘moet’ precies ondernemen, om iets van uw leven te maken. Je ‘moet’ één diepgewortelde missie vinden om iets te kunnen betekenen voor de wereld. Ik heb hier persoonlijk heel erg lang mee geworsteld omdat ik niet wist wat ik precies wou gaan doen. En eigenlijk is dat ook perfect oké - maar die boodschap wordt volgens mij te weinig gegeven.”



