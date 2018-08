"Ons popje heeft zó genoten" FLIKKENCLOWN EN COLLEGA'S BEZOEKEN DOODZIEKE ALEXIA IN ZIEKENHUIS JURGEN EECKHOUT

01 augustus 2018

02u36 0 Gent Alexia, het 3-jarige meisje uit Oostakker dat een verwoede strijd levert met een agressieve neuroblastoom, kreeg gisteren de Gentse flikkenclown op bezoek in het ziekenhuis. Die overlaadde haar met cadeautjes. "Ons popje genoot er echt van, zo gelukkig was ze", zeggen haar ouders Jeffrey Peclkmans en Ellen De Seranno.

Sinds april staat het leven van het gezinnetje uit Oostakker helemaal stil nadat een specialist eindelijk vond waarom Alexia constant ziek was. De arts vond een tumor van bijna vijf centimeter doorsnee in haar buik. Neuroblastoom, luidde het verdict: een zeldzame maar zeer agressieve vorm van kinderkanker. "We waren uit ons lood geslagen. Het is een vuile ziekte die we maar stap voor stap kunnen overwinnen. De behandeling duurt anderhalf jaar, maakten de dokters ons van meet af aan duidelijk", aldus Jeffrey en Ellen. "Ons meisje krijgt chemo, maar de dokters gaven haar 50 procent kans."





Drie maanden later weerklinkt heel goed nieuws vanuit het ziekenhuis. "Het gaat goed met haar. Haar beenmerg is al kankervrij en de tumor is verkleind. Binnenkort kan hij zelfs operatief verwijderd worden. Momenteel worden haar stamcellen 'geoogst' zodat de dokters die later in haar behandeling kunnen gebruiken. Elke stap die ze nu zet, is een stap dichter naar genezing. Ze doet het echt heel goed en we zijn heel fier op haar."





Overladen met cadeautjes

Na een oproep in deze krant om Alexia zoveel mogelijk een hart onder de riem te steken, werd het vrolijke meisje overstelpt met honderden kaartjes en tientallen pakjes, tekeningen en spelletjes. Ook de Gentse politie las de oproep. "Haar verhaal heeft veel van onze collega's aangegrepen", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Wat een kranige meid. Daarom wilden we niet alleen een kaartje sturen." Alexia kreeg daarom de Gentse politie op bezoek, al hadden ze een niet zo alledaagse geschminkte flik mee. "De flikkenclown kwam langs. In zijn vrije tijd bezorgt hij veel zieke kindjes de tijd van hun leven en ook nu had hij een paar cadeautjes mee. Op die manier wilden we haar een hart onder de riem steken."





Kaatje op bezoek?

De Gentse flikken zijn meer dan in hun opzet geslaagd. "Ons popje heeft er enorm hard van genoten. Ze straalde echt van geluk. Die verrassing had ze echt niet verwacht." Mogelijk mag Alexia zich binnenkort aan nog een grotere verrassing verwachten. Het meisje is helemaal gek van 'Kaatje'. "De politie probeert nu te regelen dat Kaatje op bezoek komt. Echt fantastisch lief van hen."