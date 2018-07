"Ons hele café ademt wielrennen" VAN FIETSDOUCHE TOT ROLLEN: WELKOM IN PEDALEUR DE FLANDRES JEFFREY DUJARDIN

02u33 0 Gent Een must voor wielerhebbers, het nieuwe café Pedaleur de Flandres in de Volderstraat. Behalve drankjes verkopen de uitbaters er fietsaccessoires en -kledij. Je kan er ook wielerwedstrijden live volgen én op de rollen rijden bij slecht weer.

Dieter Jacobs (32) en Bram De Winde (35) leerden elkaar kennen in een fietsenwinkel op de werkvloer. "We hadden het gevoel dat er in Gent geen echte plek was voor wielerfanaten. We besloten een café te openen", zegt Dieter. Een crowdfunding bracht hen in totaal 17.025 euro op. Per donatie gaven ze de schenker bonnen voor drie gratis koffies en andere zaken. "Het deed goed dat zoveel mensen meteen geloofden in ons concept. Het gaf ons toch een zeker vertrouwen", vertelt Dieter. Dankzij de hulp van de vele sponsors, vrienden en familie kon zaterdagochtend het café voor het eerst open gaan. "Ik was nerveus, ik heb niet veel geslapen", zegt Bram met een glimlach. De officiële opening ging gepaard met een rit. "Een 'Grand Départ', net als in de Ronde Van Frankrijk." Dat het café al gekend is, was duidelijk. Vroeg in de ochtend was de Volderstraat al gevuld door wielerfanaten. "We hebben een groot netwerk", zegt Dieter. "En je kan enkel zo'n café openen als je weet hoe het voelt om na een rit halfdood van je fiets te stappen."





Sagan in toilet

Daar is Pedaleur de Flanders op voorzien. "We serveren onder andere rijsttaartjes en proteïnebars. Maar je kan natuurlijk ook een koffie of een van onze themabiertjes, zoals een Kwaremont, drinken. Alles in het café ademt wielrennen, van de koffiemachine tot het toilet." Op die laatste plek vind je een quote van de toprenner Peter Sagan, aan jou om te ontdekken dewelke.





Groepsritten

Behalve aan koffie is er ook gedacht aan de dagelijkse ongemakken van een wielrenner. "We hebben een fietsdouche geïnstalleerd waar je gemakkelijk je tweewieler kan kuisen. Daarnaast verkopen we allerlei kleinigheden die een mens kan vergeten bij een rit. Ook kan je binnenkort virtueel fietsen op rollen op de eerste verdieping, handig voor als het slecht weer is. Mocht je zelf geen fiets hebben, kan je bij ons altijd een high-end 'Factor'-fiets huren." Tot slot zal Pedaleur de Flandres ook groepsritten organiseren, waaronder op 14 juli om 9 uur een 'Ladies Ride'.





Het café is van woensdag tot vrijdag van 11.30 tot 21 uur geopend. Op zaterdag is dat van 8 tot 18 uur, op zondag van 8 tot 14 uur. "Tijdens de week blijven we later open, zodat klanten na hun werk toch nog even kunnen langskomen", zegt Dieter. Meer info op de Facebookpagina.