“Ons gezinnetje is eindelijk terug compleet” Acht weken na brand is vermiste kat dan toch terecht Jeroen Desmecht

21 januari 2019

13u51 0 Gent De bewoners die in november hun huis verloren bij een brand in Gentbrugge, zijn na acht weken eindelijk herenigd met hun huisdier. “We vreesden voor het ergste. Vorige week woensdag kwam dan plots toch het verlossende telefoontje”, klinkt het bij de familie.

De twee honden van het gezin werden de bewuste dag door de bewoonster en haar buurman in veiligheid gebracht, maar de kat was na de brand spoorloos verdwenen.

“We hebben achteraf wel wat reactie gekregen op onze oproep. Molly zou een aantal keer gespot zijn, maar de getuigen konden nooit met zekerheid zeggen dat het écht om haar ging”, zegt Naomi, de dochter van de familie. “We vreesden eigenlijk al voor het ergste.”

Woensdag kwam dan toch het verlossende telefoontje. Molly werd gespot door de buurvrouw van de familie, op haar vaste stek op de vensterbank van de vernielde woning. Maar de klus was nog lang niet geklaard. “De buurvrouw zei dat Molly heel mager stond.Ze had haar halsbandje nog steeds aan - we waren dus zeker dat zij het was. We zijn meteen in actie geschoten: met behulp van brokjes hebben we haar vertrouwen terug proberen winnen. Tegen vrijdag reageerde ze terug op onze stem.”

Het gezin is de voorbije weken verschillende keren naar het afgebrande huis gegaan, maar het het diertje bleef wantrouwig. “Dankzij een behulpzame docent zijn we in contact gekomen met een dame die regelmatig katten vangt. Met behulp van wat tonijn en een kooi hebben we haar zondag toch te pakken gekregen.”

Ondertussen zit Molly dus veilig thuis bij haar haar eigenaars. “Ze staat mager, ondertussen is ze wel al meer op haar gemak. Ons gezinnetje is eindelijk terug compleet.”