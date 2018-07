"Ongezellig: niet propere tafels en eten uit houten bakjes" 19 juli 2018

Sergio Herman opent binnenkort een frituur op de hoek van de Groentenmarkt en de Langemunt. In afwachting lanceerde hij een pop-up onder de naam Bella Stella. Met de fluo-kleuren en opblaaspoppen voor de ramen lijkt het van ver wat op een bordeel. 'Snacks, sweets & rock-'n'-roll' belooft het bord aan de gevel.





Vier snacks staan er op het menu: paling op een brioche (8 euro), een croque met pikante pepers en buikspek, een Thaise sla en een croque met Pulled Pork (elk 7,5 euro). De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar worden niet helemaal ingelost. Qua hoeveelheden stellen de gerechten ook wat teleur. De salade komt als beste uit de bus, de pulled pork croque als minste.





Qua sfeer en gezelligheid is er nog werk aan de winkel. De tafels werden niet schoongemaakt, dus doen we het zelf. Het eten wordt geserveerd in goedkope houten bakjes.





Ons oordeel?

Smaak **1/2





Aanbod ***





Sfeer en gezelligheid *





Prijs **