"Oei, ben ik dat op de Oude Beestenmarkt?" 23 juni 2018

Sinds deze week staat een nieuw standbeeld op de Oude Beestenmarkt, alleen wist niemand wiens beeltenis het was. Het blijkt niet om een afgeslankte versie van de burgemeester Termont te gaan en ook niet om een standbeeld van Jef Geeraerts of Carl de neuzenman maar wel één van een gewone Gentenaar: Bjorn Cocquyt. Het is een promostunt van 'mooimakers', een samenwerking tegen zwerfvuil en sluikstorten tussen OVAM, Fost Plus en Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. "Ze zochten iemand met bijzondere herinneringen aan een plek in Gent. Ik ben naar school geweest aan de Oude Beestenmarkt en vaak onder de middag weggeglipt om te biljarten in de Dynasty", zegt hij. "Ik doe een oproep om mijn favoriete plek proper te houden, net als alle favoriete plekken van andere Gentenaars." Over de gelijkenis heeft ook Bjorn zijn twijfels. "Mijn eerste reactie was 'Oei ben ik dat'. Maar ik heb wel een standbeeld hé." (EDG)