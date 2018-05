"Nu was het plots héél snel opgelost" HOLY FOOD MARKET MOET DICHT VOOR BRANDVEILIGHEID, MAAR SABINE VAN DAMME

01 juni 2018

02u29 0 Gent Gisteren is de Holy Food Market kort voor de middag op burgemeestersbevel gesloten. Een probleem met de branddetectie dat bleef aanslepen, kon niet langer op begrip van de brandweer rekenen. Plots kon het euvel wél snel verholpen worden. "We zijn alweer open", zei eigenaar Ladislas Leys laconiek, om 16 uur.

De Holy Food Market is bijna anderhalf jaar open, maar houdt er een haat-liefde verhouding met het stadsbestuur op na. Vergunningen, heibel met de vuilnisbakken, geluidsproblemen, het is altijd wel iets. Toch weet Ladislas Leys de problemen altijd wel op te lossen. En wat er ook gezegd zijnde, wat hij van de verloederde kapel heeft gemaakt is ronduit indrukwekkend. Ze ziet er prachtig uit, er zijn verschillende eetstanden met een resem aan keuzes voor alle budgetten.





Op 20 april brak in de Food Market een brandje uit. De friteuse van het eethuisje Taberna Lisboa raakte toen oververhit en vatte vuur. De kok was zo onder de indruk dat hij de dampkap niet afzette, waardoor de vlammen werden aangewakkerd. Het personeel probeerde met een braddeken en natte dweilen de brand te blussen, maar kreeg het vuur niet onder controle, dus moest de brandweer ter plaatse komen.





"Het branddetectiesysteem bleek niet te werken", zegt burgemeester Termont. "En er werd meneer Leys opgedragen dat zo snel mogelijk in orde te brengen. Zelfs na uitstel bleek het systeem bij een controle gisteren nog steeds niet in orde, en heeft hij dus gewoon dat bevel met de voeten getreden. Dat is ontoelaatbaar, de veiligheid van de bezoekers moet gegarandeerd zijn."





'Klein probleempje'

"Hij zei dat de technicus op 6 juni zou komen, maar nog zo lang wachten is onverantwoord. Dus heb ik - op uitdrukkelijk advies van de brandweer - de zaak bij burgemeestersbevel laten sluiten, tot het branddetectiesysteem in orde is gemaakt."





Kort voor de middag werd de zaak ontruimd en gesloten. Heel wat bezoekers stonden op het middaguur onverwacht voor een gesloten deur. Maar in de namiddag ging de Holy Food Market al terug open. "We hadden een probleempje met de brandbeveiliging, maar het is al in orde", zei Leys om 16 uur laconiek. "Alles is onder controle." Burgemeester Termont bevestigde dat de zaak na controle terug open mocht. "Blijkbaar kon er plots wel een technicus opgetrommeld worden om alles in regel te stellen", zegt hij. "Jammer dat het eerst zover moest komen dat de zaak gesloten moest worden."