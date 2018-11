“Nooit commotie ontstaan over roetpieten” Stad reageert op tweet van Theo Francken over Sint-affiche Erik De Troyer

06 november 2018

15u29 2

Theo Francken haalde vandaag de Gentse affiche voor de aankomst van Sinterklaas door de mangel (lees meer). Gents schepen van cultuur Annelies Storms (sp.a) reageert: “We gaan niet meedoen aan politiek opbod rond die affiche”, zegt ze. “In 2015 al hebben we de richtlijnen van Ketnet gevolgd om over te schakelen naar ‘roetpieten’ in plaats van ‘zwarte pieten’. Daar is nooit ook maar één opmerking over gekomen. Daar is geen commotie over ontstaan in de gemeenteraad of daarbuiten. De komst van de Sint moet een feest zijn voor kinderen, geen politiek twistpunt.”