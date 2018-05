"Nood aan nieuw groot kunstenpodium" KUNSTENCENTRUM VOORUIT ONTHULT AMBITIEUZE TOEKOMSTPLANNEN YANNICK DE SPIEGELEIR

26 mei 2018

Gent Als Gent een rol van betekenis wil blijven spelen in de internationale podiumkunsten, moet er een nieuwe grote zaal gebouwd worden in de stad. Dat zegt de artistieke leiding van kunstencentrum Vooruit bij de voorstelling van het nieuwe seizoen.

Met meer dan 350.000 jaarlijkse bezoekers is de Vooruit één van de toonaangevende cultuurhuizen in Gent. De renovatiekuur van het monumentale zalencomplex is intussen al meer dan vijf jaar aan de gang. Na de bouw van het nieuwe terras met overdekte fietsenstalling en de aanpak van de concertzaal staan momenteel de nieuwe inkomhal en de voormalige snoepwinkel in de steigers. Dat laatste pand wordt omgevormd tot enkele studio's voor artiesten én een open atelier waar kunstenaars, ondernemers en wetenschappers elkaar zullen vinden. Deze zomer staat ook de renovatie van de theaterzaal op het programma die zal uitgerust worden met hedendaagse infrastructuur. Goed voor een investering van 1,2 miljoen euro die door de helft gedragen wordt door de Vlaamse gemeenschap. De renovatie van de theaterzaal zal drie maanden in beslag nemen. De comedy-optredens tijdens de Gentse Feesten verhuizen naar de concertzaal.





Imagobepalend

Maar de leiding van het kunstencentrum kijkt ook al verder in de toekomst. "Gent beschikt over heel wat speellocaties, gerenommeerde artiesten en krachtige kunstopleidingen. Toch dreigen we op het vlak van presentatie van internationaal podiumwerk achterop te hinken. Door de afwezigheid van grote podia en stagnerende programmatiebudgetten doen veel internationale kunstenaars Gent niet langer aan. Als één van de imagobepalende huizen in Gent, willen we daar wat aan doen", zeggen algemeen coördinator Franky Devos en artistiek coördinator Matthieu Goeury. "Op lange termijn is de creatie van een nieuw groot podium voor theater, dans en muziek in Gent een noodzaak. Op korte termijn wil Vooruit nauwer samenwerken met andere Gentse huizen om zo samen het aanbod in Gent sterk te verbeteren."





Directiefuncties afgeschaft

Ook in de organisatiestructuur kiest het kunstencentrum voor een ommezwaai. Het schaft al zijn directeursfuncties af. De 90 medewerkers worden voortaan ingedeeld in drie ploegen, die worden aangestuurd door wisselende coördinatoren. De nieuwe werkorganisatie moet een antwoord bieden op problemen als stress en burn-out. Bij de omslag belooft de Vooruit ook meer personeelsleden met een migratieachtergrond aan te trekken. Daarnaast wil het kunstencentrum ook andere innovaties introduceren. "Om een nog groter publiek aan te trekken, denken we er ook aan om debatten, optredens en voorstelling te streamen voor mensen die we moeilijker bereiken, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of woonzorgcentra", aldus Devos.





Vooruit trapt het seizoen 2018-2019 in september af met het programma 'Smeltcruise' van de Letse curator Gundega Laivina.