"Nood aan iemand die zijn gedacht zegt" POL VAN 'T DREUPELKOT (70) VERRAST MET PLAATS BIJ N-VA SABINE VAN DAMME

09 juni 2018

02u40 0 Gent Nooit te oud om in de politiek te gaan, heet dat. Paul Rysenaer (70), gekend als Pol van 't Dreupelkot, staat op de 20ste plaats voor N-VA. Een verrassing van formaat, want Pol hield zich nooit eerder bezig met politiek. "Er moet hier dringend veel veranderen", zegt hij.

Het was nestor Guido Meersschaut die zijn goede vriend Pol van 't Dreupelkot aansprak over politiek, en hem uiteindelijk overtuigde om actief te worden bij N-VA. Moeilijk was dat niet, want er ligt Pol duidelijk veel op zijn lever. "Om te beginnen is er dat circulatieplan", zegt hij. "Maar er is veel meer. Er moet dringend meer dienstbaarheid komen naar de burgers toe. De stadsdiensten komen onderling niet overeen. Als je iets nodig hebt, word je van het kastje naar de muur gestuurd. De burger is altijd de dupe. En dan is er ook nog de mentaliteit in het stadhuis. Al diegenen die daar zitten, zweven. Ze staan niet met hun voeten op de grond. Ze geven veel geld uit om onnodige dingen te doen, die ze daarna weer moeten rechttrekken, met nog meer geld. Maar het zijn wel wij, de burgers, die dat betalen, hé. Het is echt tijd voor verandering in Gent. En daarom zit ik dus bij N-VA."





Muilentrekkers

Zijn leeftijd, 70 is hij intussen, vindt hij van geen belang. "Ik ben van plan om nog 10 of zelf 15 jaar te werken. Ik moet bezig blijven, anders verveel ik mij. En ja, als ik verkozen geraak, ga ik zetelen. En mijn gedacht zeggen. Dat is daar dringend nodig in dat stadhuis, 't zijn daar allemaal muilentrekkers. Het zal misschien wel lastig zijn voor de mensen die nu besturen, maar het is tijd dat ze hun ogen open trekken en de dingen zien zoals ze zijn."





Geen folders

Of zijn politiek engagement weerslag zou kunnen hebben op zijn zaak, interesseert Pol niet. "Ik ben al 35 jaar bekend, en ik heb toch recht op mijn mening zeker? Bovendien hang ik niet echt af van de Gentenaars. Hier komen veel zakenmensen en toeristen. Maar het blijft mijn stad. Er hebben al veel mensen beloofd voor mij te stemmen. Ik maak alleen mondeling reclame. Van mij moet je geen folders verwachten."





Intussen hangt Pol nog steeds een rechtszaak boven het hoofd, maar ook daar maakt hij zich geen zorgen over. Tijdens de Gentse Feesten 2016 werd vastgesteld hoe in 't Dreupelkot 'jenever werd verkocht aan minderjarigen'. Het bleek te gaan om een 17-jarige en een 18-jarige die jenever doorgaf aan 17-jarige vrienden. Pol werd veroordeeld tot 15.000 euro met uitstel, maar tekende beroep aan. "Ik kan toch moeilijk, zeker tijdens de drukke Gentse Feesten, iedereen zijn paspoort vragen", verdedigde hij zich. "De uitspraak wordt verwacht half september. Ik ga voor de vrijspraak. Als de uitspraak mij niet aanstaat, ga ik in hoger beroep."