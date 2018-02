"Nog niet duidelijk of dit vluchtmisdrijf is" VRACHTWAGENCHAUFFEUR LAAT FIETSER GEWOND ACHTER NA AANRIJDING WOUTER SPILLEBEEN

06 februari 2018

02u34 0 Gent Aan de Meulestedebrug in Gent is gisterenochtend rond 7.40 uur een Gentse fietser (55) aangereden door een vrachtwagenchauffeur, die daarna verder reed. De fietser werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Rond de middag was het levensgevaar geweken. De chauffeur kon door politie en parket geïdentificeerd worden en werd ondervraagd.

De 55-jarige Gentenaar reed volgens getuigen met zijn blauwe koersfiets in de Zeeschipstraat toen het ter hoogte van de Meulestedebrug mis liep. De bestuurder van een vrachtwagen reed de fietser op het kruispunt aan, maar stopte niet en reed verder. De fietser bleef met zware, zelfs levensbedreigende verwondingen achter. Bezorgde omstaanders probeerden hem te helpen en verwittigden de hulpdiensten.





Onderzoek naar omstandigheden

De ambulanciers brachten de man snel naar het ziekenhuis. Daar was het levensgevaar rond de middag geweken.





Het parket Oost-Vlaanderen en de politie begonnen een onderzoek om de specifieke omstandigheden van het ongeval te achterhalen en om de vrachtwagenchauffeur op te sporen.





"Het is nog niet zeker of het hier echt gaat om een vluchtmisdrijf", klinkt het bij het parket. "Het is mogelijk dat de chauffeur van de vrachtwagen niets zag of voelde, maar dat zal moeten blijken uit het onderzoek."





Mogelijk zat de fietser in de dode hoek van de vrachtwagen, maar ook dat moet nog verder onderzocht worden.





Aanrijder verhoord

Op de hoek van de Zeeschipstraat en de Wondelgemkaai heeft De Vlaamse Waterweg, het vroegere Waterwegen en Zeekanaal, verschillende camera's staan. "Die dienen vooral voor de bediening van de brug, bijvoorbeeld om te kijken of de brug vrij is van verkeer", klinkt het bij De Vlaamse Waterweg. "Het is dus niet gezegd dat het ongeval erop staat, maar de politie heeft de beelden wel opgevraagd."





Of het de beelden zijn of alerte getuigen die het gerecht op het juiste spoor brachten, is niet duidelijk, maar de aanrijder werd in de loop van de dag geïdentificeerd en verhoord.