"Nog maar eens beseft hoeveel geluk ik gehad heb" Oud-wielrenner in de nasleep van Parijs-Roubaix over zijn hartstilstand SAM OOGHE

14 april 2018

02u27 0 Gent Toen bekend werd dat Michael Goolaerts (23) tijdens Parijs-Roubaix getroffen was door een dodelijke hartaanval, stopte de wereld van één oud-wielrenner met draaien. Nicky Vermeersch (39) was zelf een aanstormend talent, tot ook hij in 2002 op de fiets getroffen werd door een hartstilstand. Hij haalde het, maar moest het wielrennen opgeven. Vandaag baat hij biljartclub Sint-Martinus in Ekkegem uit, volgend jaar wil hij deelnemen aan een Ironman.

De zon schijnt, maar dat weerhoudt een groepje senioren er niet van om hun wekelijks potje snooker in Sint-Martinus af te werken. Druppelsgewijs komen ook andere klanten binnen, die Nicky één voor één bij naam kennen. Een heel ander leven dan hij vroeger geleid heeft, toen hij nog een supertalent op de piste en op de weg was.





Hoe heb je Parijs-Roubaix beleefd?

"In eerste instantie was het niet duidelijk wat er aan de hand was met Goolaerts. Een valpartij, dachten we. Maar toen ik achteraf hoorde dat hij getroffen was door een hartstilstand, kwam het allemaal toch weer boven. Ik heb voortdurend op mijn gsm zitten kijken. En helaas kwam er slecht nieuws."





Michael Goolaerts was amper 23 jaar. Even oud als jij toen je in 2002 een hartaanval kreeg.

"Het deed me meteen terugdenken aan toen. Ik zag een foto van Goolaerts die op de grond lag en gereanimeerd werd. Dat was heel confronterend. Net voor mijn hartstilstand bedroeg mijn hartslag 285. Het was close, maar ik heb meer geluk gehad. Ik heb die aanval ook voelen aankomen. Ik werd onwel en ben gaan liggen. Een omstaander heeft de MUG gebeld, waardoor ik snel in goede handen was."





Hoe komt het dat je hartprobleem nooit opgemerkt werd?

"Ik heb altijd uitgebreide testen ondergaan en ik kan me inbeelden dat screenings bij topsporters er intussen alleen nog maar op vooruit gegaan zijn. Maar het kan blijkbaar nog altijd gebeuren."





Van topcardioloog Pedro Brugada moest je meteen stoppen met topsport.

"Zeker in het begin zat ik in de put. Ik had paniekaanvallen, ik hyperventileerde. Tijdens die eerste jaren kon ik ook niet naar de koers kijken. Dat bracht te veel emoties naar boven."





Er lag een mooie carrière klaar.

"Ik ben vijf keer Belgisch Kampioen geworden op de piste. Ik zat zelfs in de selectie voor de Olympische Spelen in Athene."





Hoe zet je dan de stap naar een ander leven?

"Ik ben meteen in gang geschoten. Eerst heb ik vier weken in het ziekenhuis gelegen - om gek van te worden. Ik heb dan in de bouw gewerkt, in de Makro, rondgereden met geneesmiddelen,... En nu heb ik al twaalf jaar deze snooker- en poolclub, samen met mijn zus."





Is dat het leven dat je je op je 20ste inbeeldde?

"Ik voel me goed in dit leven. En je moet gewoon verder. Door in een hoekje te gaan zitten, maak je je problemen alleen maar erger. In Sint-Martinus ben ik onder de mensen, en ik ben mijn eigen baas. Na die hartstilstand moest ik stoppen met koersen, maar ik heb wel een tweede kans gekregen in het leven. Michael Goolaerts niet. Dat is wat ik vorig weekend nog eens volop besefte: hoeveel geluk ik gehad heb."





En toch wil je volgend jaar deelnemen aan een Ironman: 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en dan nog een marathon. Mag dat van de cardioloog?

"Topsport niet, gewoon sporten wel."





Is een Ironman dan zo gewoon?

"Zolang ik niet op tijden loop wel. Het is pas topsport wanneer je je eigen limieten opzoekt én overschrijdt om seconden te winnen. Ik focus op de afstand, niet de snelheid. Ik heb beweging nodig - mijn lichaam vraagt erom. Ondertussen sport ik weer vijf keer per week. Vorig weekend heb ik nog zonder problemen een halve marathon gelopen. Ik voel me nog steeds een sportman: ik heb doelen nodig."





Welk doel komt er na een Ironman?

"Die van Hawaï, zeker? (lacht) Neen, beter niet, want daarvoor moet je je kwalificeren en dan ga ik op tijd focussen. En dat doe ik mijn familie niet aan. (lacht)"





Wat vinden zij ervan?

"Laten we zeggen dat het grote paniek was toen ik mijn Ironman-plannen aankondigde. Tijdens mijn eerste trainingen kreeg ik vaak sms'jes van mijn vriendin met de vraag of alles ok was. Maar al mijn inspanningen zijn nu gecontroleerd. Ik houd mijn hartslag onder controle. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen met het juiste gestel een Ironman aankan. Er is enkel discipline en karakter nodig."





En tussen de Ironmans door blijft Sint-Martinus wellicht in goede handen?

"Ik vind het zeer plezant om te doen. Hier leer ik voortdurend nieuwe mensen kennen, die ik in de koers nooit ontmoet zou hebben. En de zaak draait goed. Zeker 's avonds zit het hier vol studenten. Het zijn lange uren, maar dat geeft niet. Ik ben positief ingesteld, dus hopelijk mag het nog jaren zo doorgaan. (kijkt achterom) Maar die man wil een koffie. Geeft het?"