"Nieuwe mijlpaal in landbouwsysteem" ECOLOGISCH/SOCIAAL PROJECT 'DE GOEDINGE' GESTART SABINE VAN DAMME

12 februari 2018

02u40 0 Gent Twee bioboeren, een melkveehouder, Natuurpunt en enkele andere partners zijn samen het duurzaam landbouwproject De Goedinge gestart. Ze zullen er zorgen voor biogroenten, sociale tewerkstelling, lokaal verbruik en educatie, allemaal op gronden van het OCMW.

Het was de stad zelf die met het idee op de proppen kwam om een stadsgericht landbouwproject op poten te zetten. Het OCMW stelt daarvoor 10 hectare vruchtbare grond ter beschikking in Afsnee. Eén van de vereisten was dat er ook ruimte voor sociale tewerkstelling zou zijn. Vrij snel al kwam Het Boerencollectief op de proppen met een voorstel, dat aanvaard werd en zelfs al van start is gegaan.





Grondruil

Bioboeren Maarten Cools en Wim Michels starten een zelfplukboerderij op met groenten en klein fruit. Ze sloten een overeenkomst met 'buurboer' Steven De Roo, die een melkveebedrijf heeft. "Zo konden we aan grondruil doen zodat we nu één groot stuk hebben, in plaats van losliggende lappen", zegt Wim. "Ook kunnen we de machines van Steven gebruiken, zodat we die niet moeten aankopen. In ruil kan hij een deel van zijn mest bij ons kwijt."





De landbouwers werken ook samen met vzw De Moester, met de vzw Boerderijschool, met Los Compañeros en zelfs met Natuurpunt. "Wij zijn voor het biologisch bewerken van gronden, en stellen dan ook graag onze expertise ter beschikking", klink het daar. De Moester heeft al meer dan 20 jaar ervaring met sociale terwerkstelling.





Het Boerencollectief gaat nu op zoek naar klanten. "Graag willen we Gentse grootkeukens in ons klantenbestand, van woonzorgcentra of scholen bijvoorbeeld. Maar ook gewone Gentenaars kunnen zich hier inschrijven. Zij nemen dan een soort abonnement, waarbij ze dan bijvoorbeeld wekelijks de groenten kunnen komen oogsten die ze nodig hebben. Ze mogen die zelf plukken, ja, dat bespaart meteen op arbeidskost. Want we willen dit uiteraard betaalbaar houden voor iedereen."





Bij de stad reageren ze alvast enthousiast. "Het feit dat twee nieuwe landbouwers samenwerken met een reeds actieve landbouwer vormt bovendien een grote meerwaarde bij dit project. Op die manier vormt dit project een nieuwe mijlpaal in het verduurzamen van het Gentse landbouwsysteem en pionieren we opnieuw in Vlaanderen", zegt milieuschepen Tine Heyse. OCMW-voorzitter Rudy Coddens licht toe dat de grond in bruikleen wordt gegeven. "Het hoeft niet altijd te gaan om de economische opbrengst. Hier kiezen we resoluut om te investeren in sociaal patrimonium, in sociale tewerkstelling, in educatie en natuur." De hoeve aan de rand van het terrein wordt ter beschikking gesteld door bewoners Caroline Vanhauw en Vincent Hebbelynck. Er zal plaats zijn voor een hoevewinkel, een boederijschool, en zelfs een boerderijscouts.