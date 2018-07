"Niet langer die doodskiststraat" HOOGPOORT VAN DOORGANGSWEG NAAR HIPPE TERRASBOULEVARD ERIK DE TROYER EN SABINE VAN DAMME

18 juli 2018

02u31 0 Gent Tot een paar jaar geleden was er in de Hoogpoort niks te doen. Dan is het vandaag wel even anders met het ene terras na het andere en zelfs een pop-updiscotheek . "Waarom zouden wij geen deel kunnen uitmaken van de Gentse Feesten? Een rustige straat waar men een terrasje kan doen met een fijn achtergrondmuziekje. Waarom niet?"

"Ik ken de straat nog van vroeger op de Gentse Feesten", zegt Ief Stuyvaert van Bookz & Booze waar boeken aan sterke dranken gekoppeld worden. "Het was een echte doodskiststraat. Je gebruikte die enkel om van punt a naar punt b te gaan. Of om via het graffitistraatje richting Belfortstraat te gaan. Hier viel jarenlang niks te beleven. We doen er nu alles aan om er toch iets van te maken en dat lukt toch", zegt hij. "Het hoeven ook niet altijd horecazaken te zijn die een terras buiten zetten. Ik serveer gin & tonic die ik hier binnen ook verkoop."





"Er gelden vandaag nog altijd behoorlijk strenge regels hier in de straat", leggen Stijn Terrie en Kris Klingele van de bar van reisbureau Kriski uit. Vier jaar geleden was het de eerste pop-upbar in de straat, gericht op klanten van het reisbureau. "We zien het hier elk jaar weer wat aantrekkelijker worden. Maar we moeten er rekening mee houden dat de brandweer ook door onze straat moet kunnen. Daarom moeten we voldoende ruimte laten voor een brandweerwagen. Ook muziek spelen op de terrassen mag niet. Zelfs geen achtergrondmuziek."





"Eigenlijk zou men van onze straat perfect een echte feestenstraat kunnen maken. Het is hier veel gezelliger om te zitten dan in de drukte rondom de pleinen. We horen dat er ook nood is aan een plek om rustig een terras te doen", zegt Stijn. "Het moet toch te doen zijn om de route van de brandweer te verleggen. Dan kunnen wij hier eens een bandje laten spelen. Momenteel mag dat niet omdat de doorgang zou kunnen belemmerd worden door mensen die blijven staan."





Nog een grote verandering in de Hoogpoort is de komst van FUBAR. Die heeft de oude supermarkt tussen de Hoogpoort en de Donkersteeg ingenomen. "Er komt een jonger publiek op af dan naar de terrassen hier, en dat is mooi. Eigenlijk hebben we nog maar een terras of drie extra nodig om een perfecte feeststraat te hebben", zegt Kris Klingele. "De FUBAR is hier maar tijdelijk, maar het zou mooi zijn mocht hier nog een zaak op het gelijkvloers tijdens de Gentse Feesten een groot terras zetten."





Eén extra terras

Met de vele terrassen in de Hoogpoort lijkt het dezer dagen wel of de Gentse Feesten vol terrassen staan. "Maar dat lijkt alleen maar zo", zegt men bij de stad. "Voor de hele feestenzone is er exact één extra terrasvergunning afgeleverd ten opzichte van vorig jaar. Er worden ook voortdurend controles uitgevoerd om te zien of de terrassen vergund zijn."