"Niet eerste probleem met agent buiten diensturen in Overpoort" 27 maart 2018

03u29 0 Gent Een agent, die zelf dikwijls patrouilleert in de Overpoort, moet zich voor de rechter verantwoorden voor een vechtpartij met een andere caféklant. "Niet het eerste probleem met een agent buiten de diensturen", vertelde de portier van een danscafé gisteren voor de rechtbank.

De feiten dateren van 13 juli 2016. Een jonge Gentenaar ging rond 2 uur 's nachts naar eigen zeggen naar het toilet in danscafé Tam-Tam. Bij de urinoirs kreeg hij het aan de stok met een andere man, die hem prompt een kopstoot gaf. Daarna zou het tot een korte vechtpartij gekomen zijn. Ook buiten het café zou er een schermutseling geweest zijn.





Een zaak zoals er dagelijks tien passeren in de correctionele rechtbank, zo lijkt het. Gisteren werden evenwel getuigen opgeroepen die uitgebreid het woord kregen van rechter Anthony Van Mol. De reden? Een van de beklaagden is een jonge politieagent uit Gent.





Patrouilles

"Iemand die zelf dikwijs door de Overpoort moet patrouilleren voor zijn werk", klonk het gisteren in de zittingszaal. De jongeman is buiten zijn diensturen vaak terug te vinden in de Tam-Tam, en zou zich volgens het parket nu zélf schuldig gemaakt hebben aan een dronken vechtpartij. Het probleem is dat niet duidelijk is in welke mate de jongeman erbij betrokken was. De getuigen konden gisteren niet formeel bevestigen dat hij een kopstoot of slagen uitgedeeld had. Wel staat vast dat hij in de buurt was, en op de avond zelf werd hij door andere feestvierders al snel als schuldige aangeduid. De pleidooien, over een maand, moeten meer duidelijkheid scheppen.





Een van de getuigen, de portier van de Tam-Tam, legde nog een opvallende verklaring af. "Het is niet het eerste probleem met een politieman in ons café. Er waren al vechtpartijen met agenten die we herkenden. Een maand geleden nog moesten we een andere politieman in burger buitenzetten omdat hij meisjes aan het lastigvallen was. Politie of niet, als iemand veel drinkt, is dat een mens als een ander." (OSG)