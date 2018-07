"Neuters, huur tien dagen een vakantiewoning" De kijk van Kurt 20 juli 2018

02u40 1

Ik scrolde vanochtend door het GF-nieuws van deze krant toen ik op de merkwaardige titel 'Stefaan moet stiller zingen' stuitte. De Stefaan in kwestie is mijn goede vriend Stefaan De Winter, de charismatische frontman van het al even geniale Die Verdammte Spielerei. Een of ander vrouwmens had een klacht ingediend omdat Stefaan te luid zong tijdens een optreden aan de Duveltent. Ik verduidelijk even: de Duveltent staat precies in het midden van de feestenzone. Pal in het centrum van één van de grootste stadsfestivals ter wereld dus. Ik neem aan dat de klaagster daar in de buurt woont. Alvorens ik mij tot die mevrouw richt, wil ik nog even vermelden dat de Gentse Feesten al zo'n 175 jaar bestaan, waarvan meer dan 150 jaar in het centrum, datzelfde centrum waar nu de Duveltent staat.





Welnu dan: Mevrouw, ook al doen uw hoge zuurtegraad en lage trommelvlies-pijngrens anders vermoeden, ga ik ervan uit dat u nog geen 150 jaar op uw adres gedomicilieerd bent. U had bij aanschaf van uw woning kunnen weten dat er jaarlijks tien dagen gefeest wordt en dat ook het gewone volk, dat zich geen peperduur appartement tussen de drie torens kan veroorloven, zich zou komen vergapen aan uw idyllische privé-uitzicht onder het genot van een deun muziek en een herbruikbare beker bier. Ik stel u dan ook voor om volgend jaar tien dagen een vakantiewoning te huren. Ik ken een paar leuke bestemmingen die u zullen bevallen. In Zaventem kunt u naar hartenlust klagen over landende vliegtuigen, op het platteland kunt u tegen de boeren zaniken over het geluid en de geur die hun beesten verspreiden, en in Boom kunt u met een beetje extra inspanning misschien Tomorrowland laten verbieden. Aan dat oorverdovende ruisen van de Noordzee mag trouwens ook eens iets gedaan worden! Van mij krijgt u alvast dat prachtige T-shirt cadeau met als opschrift 'Neuters gonna neut'.