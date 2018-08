"Neen, Ganda-ham is niet Spaans" GANDA BEGINT CHARME-OFFENSIEF OM MEER OP MENUKAARTEN TE KOMEN ERIK DE TROYER

22 augustus 2018

02u37 0 Gent Ganda Ham begint aan een charme-offensief naar de Gentse horeca. "Nog te vaak zien we op menukaarten parmaham uit Italië of serrano uit Spanje staan en dat terwijl wij een lokaal product aanbieden dat de smaakproef met die mediterraanse ham zeker doorstaat", klinkt het.

"Er zijn nog verrassend veel mensen die denken dat Ganda-ham één of andere Spaanse ham is. We vermoeden dat de naam er mee te maken heeft. Ganda staat prima tussen Parma en Serrano, maar het is gewoon afgeleid van de oude naam van Gent. Onze ham wordt ook op een gelijkaardige manier bereid als de Italiaanse en Spaanse. Daardoor blijft het een hele uitdaging om iedereen duidelijk te maken dat wij een lokaal product brengen", zegt Tom Raman van Ganda Ham. Het bedrijf is gevestigd in Destelbergen en gebruikt slechts twee ingrediënten om de ham te maken: de ham zelf en zeezout dat in het vlees wordt gemasseerd. De derde factor is tijd om het vlees te laten rijpen.





"Op restaurant zie ik nog verbazingwekkend vaak Italiaanse of Spaanse ham staan op de menukaarten. Waarom zou je die mediterraanse ham kiezen als je een korteketenproduct kunt gebruiken dat zeker en vast een blinde smaakproef kan doorstaan. We gaan de komende maanden werken om Ganda meer op de Gentse menukaarten te krijgen", zegt Tom.





33 procent minder zout

"We kregen in het verleden wel eens de opmerking dat onze ham iets te zout is. De markt vraagt ook steeds om minder zout. Daarom zijn we de voorbije vier jaar beginnen experimenteren. Bij ons wordt de ham met zout ingewreven waarna het in het vlees trekt. We hebben bekeken hoeveel minder zout we kunnen gebruiken zonder de kwaliteit te beïnvloeden. Het antwoord op die vraag bleek 33 procent. Misschien krijgen we er nog een paar percenten af de komende jaren. Het voordeel van die hele operatie is dat de ham minder zout is geworden en dat de smaak van het vlees beter naar voor komt", zegt Tom.





De varkens die voor Ganda-ham gebruikt worden, komen allemaal van Belgische bodem. "Dat is belangrijk voor ons. In tijden dat vlees weinig vertrouwen krijgt, is het belangrijk dat al ons vlees lokaal en makkelijk te traceren is."





Om de band met Gent extra in de kijker te zetten hield het bedrijf gisteren een proeverij in vier Gentse horecazaken die bewust voor Ganda kozen: wijnbar Ona aan de Nederkouter, Woest in de Brugse Poort, café Ventura op de Vrijdagmarkt en Alix Table & Jardin d'Amis aan het station Gent Sint-Pieters. "Het is een selectie uit een aantal Gentse pure keukens waar we mee samen werken."





Ook in het buitenland kan men Ganda-ham trouwens proeven. De Gentse lekkernij ligt in winkelschappen in Rusland, Japan, Denemarken en al onze buurlanden.





Zelfs in de Verenigde Arabische Emiraten kan men Ganda-ham vinden in een gespecialiseerde winkel.