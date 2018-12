“Neen, dit hotel wordt geen spookhotel” Hotel aan Ghelamco Arena staat inmiddels al anderhalf jaar leeg Erik De Troyer

06 december 2018

15u10 0

Wat zijn de plannen met het hotel aan de Ghelamco Arena? Al sinds april 2017 staat dat gebouw te wachten op een hotelketen die er zijn naam op wil plakken. Wordt dit een spookhotel zoals Ghelamco er ook al één heeft in Knokke? “Neen, helemaal niet. Er zijn gegadigden genoeg maar onderhandelen met internationale ketens vergen tijd”, zegt Philip Neyt van Ghelamco.

Het grote glazen gebouw naast de Ghelamco Arena ligt er verlaten bij. Anderhalf jaar geleden werd het hotelgebouw wind- en waterdicht gemaakt. En sindsdien lijkt het verlaten. Er liggen nog wat rollen isolatiemateriaal op het dak en er staan nog containers voor de deur. Maar binnen beweegt er niets meer. Het gebouw werd geplaatst door Ghelamco, de bouwgroep van Paul Gheysens die de hele site daar ontwikkelde, inclusief het voetbalstadion van AA Gent.

Ghelamco heeft al een leegstaand hotel in ons land, meer bepaald in Knokke. Daar wacht het Hotel Le 8300 al sinds 2016 op een uitbater. Daardoor werd het hotel inmiddels al tot ‘het spookhotel’ omgedoopt. Is Gent ook op weg naar zo’n spookhotel?

“Helemaal niet”, zegt Philip Neyt van Ghelamco. “Er zijn nog steeds meerdere mogelijke uitbaters. We onderhandelen met grote hotelgroepen en dat vergt tijd. Aan de interesse voor het hotel ligt het zeker niet. Dit hotel moet een echt zakenhotel worden. Er zijn in Gent meer dan genoeg congressen en in het UZ en andere ziekenhuizen komen dagelijks meer dan genoeg artsen uit heel de wereld op bezoek om het hotel makkelijk te vullen.”

“Men mag de situatie van het hotel in Knokke niet vergelijken met dat in Gent. In Knokke moet men het hebben van een paar maanden grote drukte per jaar. Gent bruist het hele jaar door. Bovendien is het hotel in Gent perfect gelegen. Op een half uur staat men in zowat alle belangrijke steden van het land met de wagen. Dat zijn enorme troeven. Dus neen, ons hotel in Gent wordt zeker geen spookhotel”, zegt Neyt.

Dat neemt niet weg dat er toch al heel lang gepraat wordt over een uitbater voor het hotel. Begin februari verklaarde Michael Gheysens van Ghelamco nog dat er een princiepsakkoord was gesloten met een keten die verschillende hotels had in de Benelux. Tegen april zou de naam van het hotel onthuld worden. Maar dat gebeurde niet. Er werd zelfs gesproken over een opening begin 2019. Maar sindsdien is er niets meer gebeurd.

“Momenteel kunnen we niet zeggen wanneer het hotel zal openen. We hebben er wel bewust voor gekozen om het hotel nog niet in te richten. Elk hotel heeft zijn eigen stijl. Als wij zouden inrichten zou dat 9 kansen op 10 nadien toch ongedaan gemaakt worden”, aldus Neyt. “De site zou wel baat hebben bij een betere verbinding met het openbaar vervoer en meer parkeerplaatsen.”

Het hotel kan tot 250 kamers tellen. Er is een dakterras met zicht op Gent voorzien en een ondergrondse parking.