"Neem ons dit prachtig stuk natuur niet af" HOCKEYCLUB LA GANTOISE WIL TOEGANGSWEG AANLEGGEN DOOR BOS ERIK DE TROYER

31 mei 2018

02u42 0 Gent Hockeyclub La Gantoise wil nieuwe terreinen bouwen aan de Watersportbaan, maar dat zorgt voor heel wat onvrede bij hun nieuwe buren. Voor de parking en de toegangsweg moet namelijk een klein bos wijken. "Hier zitten vuursalamanders, uilen en Vlaamse gaaien. Dit stuk natuur is te belangrijk om op te offeren", zeggen zij.

Het terrein waar het om draait, bevindt zich tussen de Watersportbaan en de volkstuintjes van de Assels ter hoogte van de Drongensesteenweg. Het is een lap grond van zo'n honderd meter breed en enkele honderden meters diep. "Het is geen groot terrein maar voor ons is het van onschatbare waarde", zegt Mattias Devriendt "Dit bos is al vijftig jaar oud en het vormt de groenbuffer voor de buurt. Het is een prachtig stukje natuur dat niet verloren mag gaan. Bovendien is dit bos de thuis van heel wat dieren. De zeldzame vuursalamander leeft hier aan de rand van de gracht en hier verblijven uilen en Vlaamse gaaien. Neem ons dit niet af."





Het bosje moet verdwijnen voor de aanleg van de toegangsweg en de parking van de nieuwe hockeyterreinen van Hockeyclub La Gantoise. Die zijn momenteel nog steeds gevestigd op de site van het vroegere Ottenstadion. Daar wordt echter de omstreden Ecowijk gebouwd en dus moet de club er weg. De stad zorgde ervoor dat de club naar het nieuwe terrein kon verhuizen en maakte het mogelijk dat de club de gronden kon kopen, inclusief het bos.





Behoorlijke geschrokken

"We zijn behoorlijk geschrokken", legt Devriendt uit. "We wisten wel dat hier plannen waren om iets te bouwen. Twee weken geleden hebben we een aanplakbiljet gevonden in het midden van het bos. We moesten er onze regenlaarzen voor aantrekken om het te vinden. Sindsdien is er een tweede biljet opgehangen. De plannen komen echter helemaal niet overeen met wat aanvankelijk was afgesproken. Ons bos moet weg voor een toegangsweg en een parking. En dat terwijl hier al een weg is die even goed gebruikt kan worden."





La Gantoise hield gisteravond een infomoment voor de buurt.





"We hebben helemaal de regels gevolgd. Onze plannen zijn afgetoetst bij alle adviesverlenende instanties van de stad en andere diensten en het voldoet volledig aan de eisen. We zullen een aantal waardevolle bomen bewaren en er komt compensatie voor het stuk dat verdwijnt. Maar het staat iedereen natuurlijk vrij om bezwaar in te dienen."





Openbaar onderzoek tot 6 juni

En hoe zit het bij de stad? De beslissing lijkt namelijk behoorlijk haaks te staan op de basisprincipe van dit stadsbestuur. "Ik heb die plannen nog niet bestudeerd", geeft schepen van Openbaar Groen Rudy Coddens (sp.a) toe. "Sowieso zal elk stuk natuur dat verdwijnt gecompenseerd worden. Of een vergunning wordt toegekend, wordt pas na het openbaar onderzoek bekeken."





Het openbaar onderzoek loopt nog tot 6 juni.