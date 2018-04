"Nee, geen oorlog met nieuwe buren" CARL MET BELGIAN ARTISANAL MARKET TERUG NAAR GROENTENMARKT ERIK DE TROYER

27 april 2018

02u51 0 Gent Neuzenverkoper Carl Demeestere keert terug naar de Groentenmarkt. Op 1 juli start hij er een artisanale markt met Belgische producten onder de noemen 'BAM!'. "Iedereen kan gerust zijn. De neuzenoorlog is voorbij", zegt Carl.

In december vorig jaar kreeg Carl Demeestere te horen dat hij niet meer welkom was op de Groentenmarkt. De neuzenverkoper was gefilmd door een stel bloggers toen hij ongepaste opmerkingen gaf over zijn concurrent Younes. Burgemeester Termont kwam tussenbeide en besliste om bakkerij Himschoot te verbieden nog met Carl samen te werken. Hij werd meteen vervangen door neuzenverkoopster Nele Damman en Carl moest op zoek naar iets nieuws. Zijn plan om een neuzenmuseum te beginnen strandde al





na twee dagen en uiteindelijk vond hij een nieuwe stek tegenover het stadhuis.





"Ik heb een moeilijke periode achter de rug", zegt Carl. "Ik heb dan wel een nieuwe stek, maar met minder passage en dus minder verkoop. Toen ik hoorde dat er een pand te huur kwam op de Groentenmarkt (in de voormalige optiek Van Wesemael, red.) begon er een plan te borrelen waardoor ik kon terugkeren naar mijn vertrouwde omgeving. Ik ben ook nooit echt verbannen van de Groentenmarkt, hé. En het dient gezegd dat de stadsdiensten vlot geholpen hebben om de vergunningen in orde te krijgen."





Vanaf 1 juni krijgt Carl de sleutels van het pand. "Ik wil eerst een pop-up doen door mijn kraam nog een maand voor mijn deur te zetten", zegt Carl. Op 1 juli opent 'BAM!' de deuren. 'BAM!' staat voor Belgian Artisanal Market. Een aantal bevriende producenten van artisanale producten die ik nog ken van mijn deelname aan Komen Eten krijgen een stek op de markt. Er komen in totaal zes verschillende togen met aparte Belgische specialiteiten zoals kaas, wijn, gerookte vis en natuurlijk cuberdons. Ik zal er mijn eigen Cuberdon Carl verkopen die ik samen met Confisserie 2000 gecreëerd heb. Het wordt geen horecazaak, maar wel een winkel. Er zullen zes mensen werken, één voor elke toog", zegt hij.





Carl kijkt meteen ook al vooruit. "Ik krijg ook buren die goed aanleunen bij 'BAM!'. Neuhaus opent er een winkel en Sergio Herman opent er zijn frituur. Ze moeten zich alvast geen zorgen maken. Ik heb geen plannen om met hen in dezelfde situatie verzeild te raken als met mijn oude buurman. Die straf van de burgemeester heeft mij doen inzien dat het ook kan zonder heel dat gedoe van die neuzenoorlog. Ik zweer het: de neuzenoorlog is voorbij. Ik wil wel voor sfeer op het plein zorgen, maar niet meer op de manier van vroeger", zegt hij.