"Natuur is sterk en herstelt zich wel" HALLUCINANTE BEELDEN IN OPGEDROOGDE BOURGOYEN-OSSEMEERSEN SABINE VAN DAMME

27 juli 2018

02u33 0 Gent De grote plas in de Bourgoyen-Ossemeersen is zo goed als opgedroogd. De beelden zijn hallucinant. De bodem is door de verzengende hitte gebarsten, zoetwatermossels liggen te bakken in de zon. Toch hoeft dit geen ramp te zijn voor het gebied. Er wordt verwacht dat de natuur zichzelf herstelt.

De Bourgoyen-Ossemeersen is één van Gents groene longen. Het gebied van 220 hectare groot ligt tussen de R4 en de Brugsesteenweg in Mariakerke. Het is vrij toegankelijk, en vooral bekend om zijn grote collectie watervogels. Een groot deel van de weides in het gebied is dan ook het jaar rond overstroomd.





Alleen nu, met de droogte die al sinds begin juni aanhoudt, en met de verzengende hitte er bovenop, schiet er van dat 'meersenlandschap' nog weinig over. De grootste plas, die langs de R4 ligt, is zo goed als opgedroogd, en dat werd nog nooit eerder vertoond in het gebied. Het lijkt wel een woestijnlandschap. De grond is gebarsten, de zoetwatermossels zijn dood. Vogels doen er zich aan tegoed, en de schelpen zijn tot op het wandelpad terug te vinden.





De watervogels groeperen zich aan de rand van het plasje dat overblijft. Het gaat om een handvol reigers, een hoop meeuwen en nog een aantal andere vogels. Eenden en ganzen zijn al lang verkast naar waar wel nog water is.





Natuur herstelt zich wel

Toch maken ze zich bij de groendienst niet meteen zorgen. "De natuur is sterker dan we denken, dit herstelt zich wel", zegt Els Aerts van de Groendienst. "Alle beken en grachten staan droog, alle grasmatten zien geel. Maar als het een paar keer stevig regent, herstelt dat zich allemaal. Dat zal ook zo zijn in de Bourgoyen-Ossemeersen. Je mag niet vergeten dat het water daar eigenlijk kunstmatig hoog gehouden wordt voor de winterperiode. Met sluisjes in de grachten wordt vanaf oktober voor gezorgd dat het weidelandschap onder water staat, om de vroegere overstroming van de Leie na te bootsen. Dat geeft dus een vertekend beeld. Het is dan ook vooral in de winterperiode dat er tal van watervogels naar de Bourgoyen komen. In de zomer zijn dat er sowieso minder. De vogels die er nu nog zijn, vinden sowieso elders water. De Leie stroomt ook een stukje door de Bourgoyen, en de Ringvaart ligt vlakbij."





Vogelbescherming Vlaanderen roept intussen wel op om de gevleugelde dieren te helpen in deze periode van droogte, door ondiepe schaaltjes water in tuinen te zetten. Ook bijvoederen met bessen en zaden wordt gevraagd, omdat regenwormen nu zo diep onder de grond zitten dat de vogels er niet meer bij kunnen. Ondiepe schaaltjes met water zijn trouwens een aanrader voor het volledige dierenrijk, want ook egels, marters en andere kleine zoogdieren snakken naar water, net als tal van insecten. Wie een schaaltje zet, legt er ook best wat stenen in langs de kant, zodat dieren die anders dreigen te verdrinken er toch nog uit geraken.