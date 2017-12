"Na feestdagen blijft massa weg" STANDHOUDERS PLEITEN OM WINTERFEESTEN VROEGER TE LATEN STARTEN YANNICK DE SPIEGELEIR

02u39 0 Wannes Nimmegeers Rita Lams, omringd door heerlijk marsepein. Gent Het was de afgelopen weken weer over de koppen lopen op de Winterfeesten. Toch zijn een pak standhouders niet onverdeeld gelukkig met de timing van de Gentse kerstmarkt. "De laatste week na Nieuwjaar is er te veel aan", luidt het.

De duur van de kerstmarkt is een heikel onderwerp in Gent. Zelfs binnen het schepencollege zorgt het voor verdeeldheid. Als het van het kartel Groen - sp.a afhangt, duren de Winterfeesten binnen enkele jaren nog slechts drie in plaats van vier weken. Dat maakten beide partijen bekend via een basisprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Coalitiegenoot Open Vld is een andere mening toegedaan. "De Winterfeesten zetten onze stad op de kaart tot in het buitenland. Nieuwjaar en kerstmis zullen de komende jaren later vallen in de Kerstvakantie, wat ook voordeliger is voor de standhouders", zegt schepen Christophe Peeters (Open Vld).





Een pak standhouders zijn zelf vragende partij om de Winterfeesten in te korten. "Die laatste week na Nieuwjaar is er te veel aan. Als de feestdagen achter de rug zijn, blijft de massa weg. Neen, voor ons hoeft die laatste week niet, maar we zijn contractueel verplicht om hier te blijven staan", zegt Rita Lams, die samen met haar zoon Anthony marsepein verkoopt op het Sint-Baafsplein.





Wannes Nimmegeers Creatief talent Tine De Groote.

Niet langer of korter

Patrick Klinckaert, die kerstartikelen verkoopt op de Korenmarkt, deelt de mening van zijn collega. "In Duitsland stoppen de kerstmarkten na Kerstmis. We zouden hier eventueel een weekje vroeger kunnen beginnen, maar na Nieuwjaar openblijven heeft geen zin."





Voor de uitbaters van het eetkraam 'Savoyard' naast de stadshal mag dan weer alles blijven zoals het is. "Het moet zeker niet langer duren, maar ook niet korter. De Gentse kerstmarkt is in het verleden al bestempeld als één van de beste van Europa en daar zijn we fier op", zeggen Ashley en Linda.





Wannes Nimmegeers Ashley en Linda in hun gezellig kraampje.

Unaniem gedragen

De organisator van de Winterfeesten, Bart Goekint van het Oostendse evenementenbureau EMO, is geen voorstander van het idee om de kerstmarkt in te korten. "Vorig jaar hebben we een voorstel gedaan aan het stadsbestuur dat unaniem gedragen werd door de standhouders om de kerstmarkt een week te vervroegen. Na Nieuwjaar zouden we dan enkel nog de ijspiste en enkele bars openhouden. De stad heeft dat voorstel verworpen omdat zij wil dat de Winterfeesten sowieso plaatsvinden tijdens de twee weken van de kerstvakantie. Een inperking van de kerstmarkt is voor ons echter geen optie, want de vaste kosten voor de opbouw en afbraak blijven hetzelfde. Als we inkorten van vier naar drie weken is de kerstmarkt niet meer rendabel. Dan kunnen we de Winterfeesten niet meer organiseren in Gent."





Wannes Nimmegeers Joviale verkoper Patrick Klinckaert.