"Na de Capitole? De Ghelamco Arena, hé" Frontman 'Die Verdammte Spielerei' over theater in de grootste zaal van Gent SABINE VAN DAMME

27 januari 2018

03u13 0 Gent Ze zien eruit als een bende zatte idioten in marcellekes. Maar wie iets van muziek kent, trekt grote ogen wanneer Die Verdammte Spielerei voorbij marcheert. Dit zestal is klassiek geschoold, hun werk van hoog niveau. Alleen de verpakking, die is volks. En volgende week staat de olijke bende in de Capitole, de grootste zaal van Gent. Met een theaterstuk, overigens.

Nachtvorst, zo heet het theaterstuk van Die Verdammte Spielerei. Wie het wil zien, moet in de Capitole zijn. En de grootste zaal van Gent doet frontman Stefaan De Winter wel degelijk wat. "Ik ben redelijk immuun voor stress, maar nu voel ik toch iets", geeft hij toe.





Nachtvorst?

"Ah ja, het gaat over mij, hé. Mijn familienaam is De Winter, en in de winter vriest het. Vorst, dus. En ik ben de koning van de nacht. Voilà, Nachtvorst."





Waarover gaat het theaterstuk dan?

"Het gaat over Die Verdammte Spielerei, wat een bende artiesten doet na een optreden, en wat er gebeurt wanneer ze het bruisende nachtleven induiken. Hoe we het succes - of de afgang - verteren. Wij tonen hoe rijk de nacht is, van de eenzame dronkenlap tot de dansende massa. En wat dat dan juist is, dat zie je in Nachtvorst, hé."





Hoe moeilijk is het voor een zotte bende om zich aan een script te houden?

"Oh, maar dat doen we niet. We hebben de grote lijnen, uiteraard. Maar er is altijd ruimte voor improvisatie. Na de Capitole trekken we nog op tournee door Vlaanderen. Hoe saai zou het zijn om vijftig keer exact hetzelfde te spelen? Stel je voor!"





Vorig jaar veroverden jullie al het NTG én de kathedraal. Waarom nu de Capitole?

"We hadden niet veel keuze. In het NTG wordt er verbouwd en de Vooruit was al bezet. Dus dan maar de Capitole, hé. En even serieus: dat is echt wel een uitdaging. Daar kan 1.500 man binnen! En we hopen op een uitverkochte zaal. In de kathedraal zat tijdens de Gentse Feesten ook wel zoveel volk voor ons 'pakske klassiek', maar dat was gratis. Het NTGent vorig jaar was een succes, mogen we zeggen. 'Een dag met Stefaan' werd goed onthaald. Maar de Capitole, dat is toch nog een ander kaliber... Dat wordt ons grootste optreden ooit in een theaterzaal. Ik ben helemaal niet gevoelig voor stress, maar nu... Het is toch een uitdaging. Wij staan daar op die Capitole-affiche tussen allemaal grote namen. Al die anderen die daar optreden, komen allemaal op tv. We hebben van de stad een 'Stadsdag' gekregen, waardoor we het gebouw voor quasi geen geld mogen gebruiken. Gelukkig maar, want anders was dit voor ons gewoon niet mogelijk. Want behalve de zaal zelf, zijn er nog heel veel kosten die we zelf moeten maken. Maar de première in mijn thuisstad Aalst is alvast goed gelopen, dus het zou in Gent ook moeten lukken."





Jullie zijn geen cabaret, maar ook geen comedy...

"Nee, wij zijn ondefinieerbaar. En zo hebben we het graag. We passen niet in een hokje, maar vinden het wel fijn om een theatertoer te doen, en zo de criticasters lik op stuk te geven. Zij die zeggen: 'Oh, maar jullie spelen op straat? Dat is gemakkelijk!' Ik zou het hen wel eens willen zien doen - je hebt er geen idee van wie je tegenkomt, terwijl mensen in een zaal betaald hebben om te komen kijken. Overigens: voilà, nu spelen we in een zaal."





Zijn jullie daarom met theater begonnen?

"Nee, wij hebben dat gewoon nodig. Onszelf opnieuw uitvinden, zonder afstand te doen van ons straat-imago. Iets met niveau hoeft niet per se elitair te zijn. Wij tonen dat supergoeie muzikanten echt iets op niveau kunnen brengen en toch ook volks kunnen blijven. Wij zijn een redelijk professioneel gezelschap, ook al zien we er zo niet uit. We drinken veel pinten voor we aan onze act beginnen, maar dat moet zo. Fanfares gaan nu eenmaal gepaard met drank. 't Is dus voor het werk dat we drinken."





Trekken jullie voor een mooi decor als de Capitole ook een mooi pak aan?

"Nee, wij blijven onszelf. Een bende idioten die toevallig wel muzikaal zijn, met een hoge aaibaarheidsfactor. En met marcellekes die de aandacht vestigen op onze kathedralen van lichamen. Wat mooi is, is dat een deel van ons straatpubliek volgt, uit nieuwsgierigheid naar wat we gaan doen, maar dat we in de zaal ook een ander publiek lokken. Ook in de kathedraal was dat zo."





Hoe komen klassiek geschoolde muzikanten erbij om de idioot uit te hangen op straat?

"Gewoon. Het waren Gentse Feesten, we wilden pinten drinken, en ons geld was op. Zo is Die Verdammte Spielerei twaalf jaar geleden ontstaan. Het sloeg aan en wij amuseerden ons. Het is fantastisch dat je met een act sjieke madammen te kakken kan zetten zonder dat hun gespierde vriendje naast hen durft te reageren, omdat wij de massa mee hebben. Het is ook fantastisch dat sommige mensen denken dat ik écht een debiel ben, en dan medelijden hebben."





En wat brengt de toekomst nog?

"Ah, als we de Capitole platgespeeld hebben, doen we volgende keer de Ghelamco Arena, hé. Als we tijd hebben, natuurlijk. Want een politieke partij oprichten, dat zou ik ook nog graag doen. Met de onnozelheid die wij verkopen, maak je ofwel een show, of word je burgemeester. En burgemeester van Gent, dat zie ik nog wel zitten. Zolang je niet West-Vlaams of Antwerps klinkt, vinden de mensen je hier 'nen toffen'. Mijn accent uit Aalst wordt hier perfect aanvaard."





Nachtvorst speelt op zaterdag 3 februari om 20 uur in de Capitole. Tickets en info: www.dieverdammtespielerei.be.