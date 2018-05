"Muziek brengt mensen samen" FANFARES BRENGEN MUZIKALE ODE AAN EUROPA AAN STADSHAL YANNICK DE SPIEGELEIR

07 mei 2018

02u24 1 Gent Honderd muzikanten hebben zaterdagochtend het parkje aan de stadshal ingepalmd. Onder leiding van stadscomponist Fulco Ottervanger speelde het gelegenheidsensemble de nieuwe compositie 'Gent in G' en het Europees volkslied.

Het was een fijne start van een zonnig weekend aan de Green: het groenperkje in de schaduw van de stadshal en de Sint-Niklaaskerk. Jong en oud, professionele muzikanten of beginners: iedereen die een beetje kon toeteren, trommelen, strijken of tokkelen was welkom op het feest. Rond het parkje volgde een massa toeschouwers het bijzondere spektakel.





Vooruit met de Kuit

Catharina Colpaert van de Suzuki Academy was samen met haar leerlingen op de afspraak. "Onze jongste leerling, Anaïsa, is 3 jaar. Onze oudste drie muzikanten zijn 16 jaar. Iedereen krijgt bij ons de kans om muziek te leren spelen op zijn of haar tempo. Spontane concerten zoals deze passen perfect in onze filosofie", zegt Colpaert.





Ook de Koninklijke Muziekmaatschappij De Neerschelde was zaterdag aanwezig. Nestor Daniël Van Hamme (74) had zijn tuba meegebracht. "Het is fantastisch om op een publieke plaats voor de Gentenaars te mogen spelen. Deze zomer staan we hier ook tijdens de Gentse Feesten."





De fleurig verklede dames van fanfare Vooruit met de Kuit kregen met hun grappige dansjes de lachers op de hand.





Europese campagne

De bonte verzameling muzikanten had vooraf niet samen geoefend, maar daar was weinig van te merken. Stadscomponist Fulco Ottervanger dirigeerde hen met brio naar een muzikaal hoogtepunt en jazztrompettist Bart Maris zorgde met zijn eigenzinnige intermezzo's voor dat tikkeltje extra. "Dit concert is een ideale gelegenheid om jezelf even te vergeten en op te gaan in het moment. Dit bewijst ook opnieuw dat muziek mensen verbindt", reageert Ottervanger.





Burgemeester Daniël Termont (sp.a) zag het graag gebeuren. Met het spontane groepsconcert gaf Gent de aftrap van de Europese campagne 'Cities4Europe, Europe for Citizens'. "Europa heeft het niet makkelijk. Denk maar aan een draak als de Brexit. Sommige politici en partijen in Europa willen we het liefst een muur bouwen rond hun land. Door samen te werken, kunnen we echter de welvaart behouden en zelfs verhogen, maar die beweging zal niet komen van de natiestaten, maar wel van de steden", meent Termont, die een oproep lanceerde naar de Gentenaars.





Nog tot en met vrijdag 18 mei kunnen inwoners hun inspirerende en creatieve ideeën voor een beter Europa indienen op www.wijseuropa.gent. De vijf beste ideeën vallen in de prijzen en worden door jongeren gepresenteerd op het slotevenement van de campagne in juni.