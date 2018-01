"Minder schaafwonden dankzij jas" AANRIJDER FIETSER (16) PLEEGT VLUCHTMISDRIJF SAM OOGHE

26 januari 2018

02u52 0 Gent "Boem. Ineens lag ik op de grond. En voor ik het wist was die blauwe auto weg." Jonathan Van Daele uit Oostakker werd woensdagmiddag van zijn sokken gereden, de automobilist vluchtte weg. En dat op amper honderd meter van zijn deur. "Gelukkig bracht een getuige me naar huis."

Een zwaar gekneusde pols, een diepe wonde in de schouder, en een volledig geschaafde rechterarm. Dat houdt Jonathan Van Daele over aan een ongeval woensdagmiddag toen hij naar huis in Oostakker fietste. "Ik volg de opleiding voor loodgieter in het Scheppersinstituut in Wetteren. Ik zit in mijn vijfde jaar", vertelt Jonathan. "Ik fiets elke dag naar de bushalte, en van daaruit ga ik naar school met het openbaar vervoer." Woensdag keerde hij zo ook met zijn fiets terug naar huis. In de Oude Veldstraat, een zone 50, was hij op minder dan honderd meter van zijn huis in de Mostwegel.





"Het ongeval gebeurde rond kwart over één. In de tegengestelde richting reed een auto met normale snelheid. Maar ineens zag ik voor mij een blauwe wagen opdoemen. De chauffeur wilde zijn voorligger inhalen en reed op mij af. Hij ging duidelijk te snel. De wagen raakte mijn stuur en ik vloog van mijn fiets." Jonathan ging over de kop en belandde op zijn rechterschouder en pols. "Boem. Ineens lag ik daar. En die blauwe auto stoof weg. Ik wist nauwelijks wat er gebeurd was."





De chauffeur van de wagen die voorbijgestoken werd door de snelheidsduivel, ontfermde zich meteen over Jonathan. "Die vrouw was zo vriendelijk om mij een lift aan te bieden naar huis." Een tweede getuige, een werkman, ging later de koersfiets van Jonathan terugbrengen. Ook hij zag alles gebeuren. "Ik werk hier nu al enkele dagen, en ik zie de auto's hier voorbijvliegen", zegt de man. "Dit is een zone 50? Wel, dat zou je niet zeggen. Die jongen heeft geluk gehad, want die auto reed veel te snel. Zoals de meesten hier."





Tips

Jonathan werd woensdagavond verzorgd in het AZ Sint-Lucas en diende klacht in bij de politie. Daar is men nog op zoek naar tips en getuigenissen. Wie de lokale recherche van de Gentse politie kan helpen, kan terecht op het nummer 09/266.62.00.





Praktijkles

"Ik hoop dat ze die mens vinden", zegt Jonathan. "Deze week kan ik niet naar mijn praktijklessen. Mijn hand doet nog te veel pijn. Hopelijk is het maandag beter. Maar ik prijs me al met al gelukkig. Zonder jas zou ik zwaarder geschaafd zijn. Mocht ik op mijn hoofd gevallen zijn, was het nog veel erger afgelopen."