‘Meulesteebos’ volgende maand al omgewoeld voor archeologisch onderzoek Erik De Troyer

15 februari 2019

11u12 0 Gent In april starten de archeologische opgravingen op het terrein aan Meulestedebrug waar een bouwproject gepland is. Heel wat buurtbewoners hebben daar de voorbije twee jaar bomen aangeplant uit protest. Het lijkt er echter op dat ‘Meulesteebos’ maar een kort leven beschoren zal zijn.

De gronden aan de Meulestedekaai maakten deel uit van een grondenruil tussen stadsontwikkelingsbedrijf Sogent en projectontwikkelaar Adelaar Properties. Sogent kreeg de gronden van de oude bowling Meibloem op de Brugse Poort en in ruil mocht de projectontwikkelaar bouwen op het braakliggend terrein aan het Redersplein. In totaal komen er 50 woningen.

De plannen vielen duidelijk niet goed in de buurt. Het grasplein werd gezien als de groene long van de wijk. Daarom plantten de buurtbewoners er vorig jaar al massaal hun kerstbomen en ook dit jaar kwamen er nog een pak bomen bij. De bedoeling: er een bos voor de buurt van maken.

Op de commissie openbare werken vroeg Gert Robert (N-VA) naar de stand van zaken. Volgens schepen van stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD) zal er snel actie te zien zijn op het terrein. “De projectontwikkelaar heeft een archeologienota opgesteld en zal dat onderzoek binnenkort laten uitvoeren. Het gaat om een zone met hoge archeologische waarde. De eerste nederzettingen in de wijk Muide-Meulestede waren er al in de 13de eeuw. De uitvoering is voorzien voor maart tot april. Daarna volgt de vergunningsaanvraag voor het woonproject. Sogent doet nog inspanningen om ontbrekende stukken grond aan te kopen.”

Traditioneel maken archeologen eerst proefsleuven. Indien er iets gevonden wordt kan het terrein volledig open gelegd worden.

Souguir verwees meteen ook naar een circulatieplan voor de buurt. “De stad heeft zich geëngageerd voor de heraanleg van het openbaar domein. Na de bouw van de woningen worden de omliggende straten heraangelegd. De buurtbewoners zullen opgeroepen worden om mee te denken over de inrichting. Ook voor de buffering tegenover de have en het verleggen van het autoverkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan. Een verkeersplan voor de wijk wordt gemaakt. Circulatiemaatregelen kunnen besproken worden. De grootste wijzigingen voor de wijk komen pas wanneer de Verapazbrug in gebruik wordt genomen maar dat laat nog even op zich wachten.”