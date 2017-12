"Met mijn boek wil ik geld inzamelen voor kansarme vrouwen" KANKERPATIËNT MANIA VAN DER CAM ZET ZICH IN VOOR LOTGENOTEN SABINE VAN DAMME

02u29 0 Nimmegeers Mania Van Der Cam heeft veel steun aan haar vriend Lionel. Samen slaan ze zich hier doorheen. Gent Zelf doodziek zijn, maar toch nog anderen op de eerste plaats stellen. Mania Van Der Cam (49) doet het al maanden. Sinds eind augustus strijdt ze tegen borstkanker. Een amputatie en een serie chemo's heeft ze al achter de rug, nog een reeks chemo's en bestralingen staan haar te wachten. "Maar ik klaag niet, ik heb alles wat ik nodig heb." Ondertussen schrijft Mania ook een boek en zamelt ze geld in voor kansarme vrouwen met kanker.

Mania Van Der Cam, de graag geziene directrice van de school KTA MoBi, kreeg eind augustus te horen dat ze borstkanker had. "Ik had geen last, geen pijn. Alleen een vreemde plooi in mijn borst waarvoor ik naar de dokter ging. Ook al ging ik elk jaar op controle, ik maakte me zorgen. En terecht, zo bleek."





Controle

De dokters besloten al snel haar rechterborst te amputeren. De vier zwaarste chemo's zijn ondertussen achter de rug, nu zit Mania in een reeks van nog eens twaalf chemo's. Daarover getuigt ze openlijk op haar Facebookpagina, inclusief foto's met haar kale hoofd. "Ik doe dat bewust, om andere vrouwen ertoe aan te zetten zich te laten controleren. Het is nodig. Gelukkig werkt het. Veel vrouwen in mijn omgeving - vriendinnen en collega's - zijn ondertussen naar de dokter gestapt. Bij twee mensen is dezelfde diagnose gesteld. Ben ik daar blij om? Zeker niet, maar ik ben blij dat de ziekte op tijd is ontdekt. Want ze woekert zonder dat je het weet. Kanker doet geen pijn, weet ik ondertussen. Een gezwel dat pijn doet, is meestal een ontstoken klier. Een gevoelloze knobbel is erger."





Gezin

Ook thuis kwam Mania's diagnose keihard aan. Vooral haar zoon Jules (19) heeft het er moeilijk mee. "Met mij praat hij er niet zoveel over, maar ik voel zijn bezorgdheid wel. Met zijn vrienden en ook met mijn vriend Lionel heeft hij het er wel over. Het weegt wel op zijn jonge leven. Maar ook voor Lionel is het niet makkelijk. We zijn nog maar anderhalf jaar samen. Bovendien is hij zijn vader verloren aan kanker. Hij is bij hem gaan inwonen om voor hem te zorgen. Dat was ook mijn grootste zorg: of hij het zou aankunnen om opnieuw met de ziekte geconfronteerd te worden. Maar hij staat er voor mij. Hij weet wat hij kan verwachten en hij vangt de moeilijke momenten op. Als ik klaag, is het tegen hem of tegen mijn ouders. Want naar buiten toe kom ik altijd sterk over, maar dat wil zeker niet zeggen dat ik geen dipjes ken."





Kosten

"Toch wil ik niet klagen. Ik heb mijn netwerk, mijn vrienden. Want deze ziekte kun je niet alleen dragen. Er is altijd iemand die mij naar de kinesist voert. Mijn ouders gaan mee naar elke chemo en ik verdien gelukkig niet slecht mijn boterham. Want kanker is duur, heb ik gemerkt, zelfs al heb ik een hospitalisatieverzekering. Er wordt zoveel niet terugbetaald. Een goeie pruik bijvoorbeeld kost al snel vijfhonderd euro, maar het ziekenfonds komt maar voor 75 euro tussen. Zelf wil ik geen pruik, maar het zou een recht moeten zijn voor wie dat wel wil. Bij de bandagiste kreeg ik gratis één nepborst. Een zwaar siliconen ding. Steek dat in een gewone bh en het glipt er gewoon uit. Maar aangepaste lingerie kost geld. Om te gaan zwemmen heb je een ander soort nepborst nodig en die wordt ook niet terugbetaald. En dan heb ik het nog niet over slaappillen, crèmes voor mijn huid die uitdroogt door de chemo, zalf voor mijn kale hoofd dat anders schilfert. Kanker is enorm duur. En dus vraag ik mij af hoe kansarme vrouwen dat doen, als zij die ziekte krijgen. Op mijn school zitten veel kansarme jongeren. Als hun mama deze ziekte krijgt, wie betaalt dat dan voor hen? Blijkbaar is er geen enkele vereniging die daarin tussenkomt. Voor die vrouwen wil ik geld inzamelen."





Boek

Daarom is Mania een boek aan het schrijven: 'Welkom bij de K-club'. "Het is mijn verhaal. Niet alleen over de pijn en de chemo. Het mag ook grappig zijn. Zo vind ik soms mijn nepborst niet als we ergens naartoe willen. Dan klinkt het hier: 'Schat! Waar ligt mijn tiet?' Of over die keer dat iemand zo sympathiek was om bloemen te sturen, maar er zaten chrysanten in dat boeket. Dan denk ik: 'daar kunnen ze nog wel even mee wachten!'. Voor de illustraties voor het boek ga ik met kunstenaars samenwerken. De originele werken gaan we veilen. De opbrengst, ook die van het boek, gaat naar kansarme vrouwen met kanker."





Vluchtelingen

"Daarnaast ben ik ook nog bezig met de vzw Rolling Stone, opgericht met enkele vrienden. We hebben een doorgangshuis opgericht in Sint-Niklaas, voor alleenstaande, meerderjarige vluchtelingen die hun erkenning binnen hebben. Eens ze erkend zijn, moeten ze binnen de twee maanden het asielcentrum verlaten en dus een eigen woning hebben. Alleen wordt in Vlaanderen nog altijd niet zo snel verhuurd aan een Ahmed of een Tarik. In ons huis kunnen ze tot zes maanden verblijven om rustig een woning te zoeken. Ondertussen gaan we met hen winkelen, regelen we hun administratie en helpen we hen op weg. We hebben vijf plaatsen in het huis en willen ook in Gent zo'n doorgangswoning openen."





Verjaardagsfeest

"Eigenlijk zou ik meer moeten rusten. Ik voel wel dat ik overdag moe ben. En 's nachts kan ik niet slapen. Dan verwerk je alles in je hoofd en ga je nadenken. Daarom blijf ik liever bezig. In januari word ik 50. Ik ga een feestje geven voor vrienden die mij steunen in mijn strijd. Op mijn dertigste was ik zwanger, op mijn veertigste is het er niet van gekomen, maar mijn vijftigste verjaardag laat ik niet zomaar passeren. De opbrengst van de drank gaat opnieuw naar kansarme kankerpatiënten. Want die K-club is jammer genoeg heel groot."