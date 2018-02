"Met het gordijn dicht merken we er niets van" ILSE EN BASTIAAN (KEIZER LEOPOLDSTRAAT) 02 februari 2018

Ilse Vandeveire en Bastiaan Heyse wonen in de Keizer Leopoldstraat in een huis dat uitkijkt op 'Voiture 21' van Milosh Luczynski. Een prachtig werk, maar wie er te lang naar kijkt, riskeert wel duizelig te worden. "We waren juist van plan om zelf het Lichtfestival te verkennen toen jullie aanbelden", vertelt Ilse. "Of we ons storen aan het vele licht aan onze gevel? Neen hoor, met de gordijn dicht merken we niets van de verlichting. De muziek speelt soms een beetje luider, maar het valt allemaal goed mee. Het is eigenlijk wel een bijzondere ervaring om het lichtkunstwerk vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken met al dat volk dat hier passeert." (YDS)