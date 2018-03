"Mensen zijn vooral moedig achter hun toetsenbord" De architect van het Gentse circulatieplan over een bewogen jaar SABINE VAN DAMME

31 maart 2018

03u17 0 Gent Een deel van de bevolking ziet hem als de oorzaak van alle kwaad in Gent en daarbuiten, een ander deel ziet hem als een durver, een politieker die knopen durft door te hakken. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw stond het voorbije jaar - en zelfs langer - met zijn circulatieplan in het oog van de storm. Hij kreeg felicitaties en verwijten, zelfs doodsbedreigingen. "En toch zou ik het opnieuw doen", zegt hij.

Een jaar geleden werd het veelbesproken circulatieplan ingevoerd. Had u stress?

"Ik heb er niet echt van wakker gelegen vooraf. De nacht voor de invoering ben ik wél om 4 uur wakker geworden. Dan was er wel die spanning. Loopt het goed, loopt er toch iets mis? Maar we hadden echt wel het gevoel dat we de zaak onder controle hadden. We hebben niet zomaar snel iets uitgetekend, we zijn daar eigenlijk jaren mee bezig geweest. Sinds oktober 2014 werd aan de concrete uitwerking gesleuteld, aan de verdeling in sectoren, aan het autovrij gebied, aan de knips. Voordien waren het al de grote lijnen. Uiteraard hebben we bewust voor de paasvakantie gekozen, een rustiger moment op de baan, om het plan in te voeren."





En dan op 3 april zelf...

"...waren we al heel vroeg massaal op de been, overal stonden mensen van het mobiliteitsbedrijf op cruciale punten, er was een 'zenuwcentrum' opgericht waar we op grote schermen alle beelden binnen kregen, er hing een helikopter in de lucht. En dan zagen we dat het vlot liep. Het liep nergens vast."





Daarna kwamen de verwijten, en Facebookgroepen, en boze mensen.

"Nee, die waren er al veel vroeger. Maar er waren ook heel wat positieve reacties. Die komen veel minder in beeld, maar die deden wel deugd. Op 3 april bijvoorbeeld, de eerste dag van het circulatieplan, ben ik een toertje gaan fietsen door de stad. Ik geef toe dat ik met een klein hartje vertrok. Maar onderweg heb ik die dag alleen maar blije mensen gezien, en heel wat felicitaties gekregen."





Maar die verwijten, doodsbedreigingen zelfs, dat laat u toch niet onberoerd?

"Ik heb dat proberen verbergen, maar natuurlijk kruipt dat onder uw huid. Ratteeuw, West-Vlaming, ik zie het allemaal passeren. En neen, dat is niet leuk. Zeker niet als mijn familie erbij betrokken wordt. Dat ze mijn vrouw en kinderen wel zullen vinden en zo. En op het moment dat er effectief doodsbedreigingen kwamen, ben ik daar op aanraden van burgemeester Termont mee naar de politie gestapt. Hij zei dat zij dan wel zouden inschatten hoe ernstig het was, en wat ze ermee aan moesten. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Het gaf enige gemoedsrust te weten dat er toch op mij gelet werd."





Heeft u ooit schrik gehad om buiten te komen?

"Ik heb er mij in elk geval nooit door laten tegenhouden. Maar zoals ik al zei, het kruipt onder je vel. Ik merk van mijzelf dat ik alerter geworden ben, meer op mijn hoede. Ja, ik ben bijvoorbeeld altijd naar voetbalmatchen blijven gaan. Maar 100 procent op mijn gemak was ik daar niet altijd. Hoewel sommigen vooral heel erg dapper zijn achter hun computerscherm. Ik ben nooit fysiek aangevallen op straat. Hooguit eens uitgescholden."





Uitschelden is in de mode. Fietsers schelden nu automobilisten uit, en voetgangers fietsers. Er hangt een venijnig sfeertje in Gent.

"Venijnig zou ik het niet noemen, maar die conflicten vind ik zeer jammer. Het is een soort van territoriumdrang die bovenkomt. Maar het moet stoppen. Mensen horen zich hoffelijk te gedragen in het verkeer. En laat ons eerlijk zijn, voor de rest blijft de sfeer in Gent vrij gemoedelijk. We lanceren binnenkort wel een hoffelijkheidscampagne."





Er wordt u ook verweten dat handelszaken overkop gaan door 'uw' circulatieplan.

"Ik ben zelf een kind van zelfstandigen. Mijn ouders hadden een meubelzaak. Ook zij waren bezig met hoe hun klanten bij de winkel geraakten. Als een zaak stopt, raakt mij dat. Alleen ben ik ervan overtuigd dat ingrijpen in de mobiliteit de enige manier is om een stad te wapenen voor de toekomst. De beleving van een stad wordt cruciaal om nog mensen aan te trekken. En misschien zijn wij in Vlaanderen een voorloper, maar elders in Europa doen andere steden net hetzelfde. Ik weet dat sommige zaken het moeilijk hebben. Om er beter uit te komen als stad moeten we door deze periode. Sommigen wijten alles wat fout loopt aan het circulatieplan, maar dat is overdreven."





Begrijpt u de kritiek van de mensen?

"Natuurlijk. En als zij terechte problemen aankaarten, is het aan ons om die op te lossen. Uiteraard moet er geschaafd worden aan zo'n plan. Als mensen die slecht te been zijn om hulp vragen, is het aan ons om zoiets als de wandelbus te voorzien. Als mensen zich zorgen maken over bereikbaarheid, moeten wij shuttles zoals die aan de Weba voorzien. Mensen mògen problemen op tafel leggen. Wat ik niet begrijp, is de oppositie. In al die tijd zijn zij er niet in geslaagd om ook maar iets constructiefs bij te dragen, één of andere oplossing voor een probleem. Ook coalitiepartner Open Vld begrijp ik soms niet. Die hebben intensief meegewerkt aan het plan, zaten aan tafel bij de evaluatie, en gaan dan achteraf vertellen dat ze twee knips weg willen. Raar."





Zou u het opnieuw doen?

"Onmiddellijk. Net omdat ik er zo rotsvast in geloof. Ik zou het misschien anders aanpakken, dat wel. Nu draaide het veel te veel om mobiliteit alleen. De ondersteuning van de handelaars kan intensiever. Politiek dient niet om de sympathieke peer uit te hangen. Een stad heeft duidelijke toekomstprojecten nodig, we moeten stappen vooruit zetten. En ik ben bereid de consequenties te dragen van wat ik doe."