"Meer medailles binnen handbereik" VERNIEUWDE TOPGYMNASTIEKHAL BIJ BESTE VAN DE WERELD SABINE VAN DAMME

13 maart 2018

02u54 0 Gent In amper 2 maanden tijd is de topgymnastiekhal in Gent helemaal vernieuwd. De hal aan de Blaarmeersen heeft nu de beste toestellen, voorzien van technologische apparatuur. Voor de doorsneeturner blijft de zaal verboden terrein.

Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) zakte gisteren naar Gent af om de nieuwe topgymnastiekzaal officieel te openen. Twee maanden lang is er met man en macht gewerkt om de zaal een upgrade te geven. En wat voor één. Anderhalf miljoen euro werd in het project gepompt. "Ik denk dat we nu over één van de beste topsporthallen van de wereld beschikken", sprak de minister trots. "Het blijven natuurlijk de sporters die de prestaties moeten leveren, maar zij moeten kunnen oefenen op topinfrastructuur."





En die hebben ze, vandaag. Alle toestellen werden vervangen, en de nieuwe exemplaren zijn allemaal, individueel, voorzien van camera's. Daarmee kunnen de oefeningen en trainingssessies in detail opgenomen worden, zodat sporters en hun coaches achteraf en in slow motion exact zullen kunnen zien waar het nog beter kan, en aan welke techniek nog geschaafd kan worden. Dat kan al 30 seconden na de oefening. "Het zal ook een pak schelen in discussies", denkt turncoach Ward Van den Bosch. "We kunnen nu samen bekijken wat er fout loopt, en de beelden zullen voor zich spreken."





Getest

De gymnastiekhal van Sport Vlaanderen kan gebruikt worden door turnverenigingen met wedstrijdgymnasten op het hoogste niveau, door geregistreerde topgymnasten en door de topsportopleidingen. Gisteren was onder meer Nina Derwael er aan het trainen. Zij pakte vorig jaar brons op het WK turnen, en het is duidelijk dat Muyters hoopt op meer. "Medailles komen niet op bestelling", zei hij. "We willen een goede omgeving creëren om de talenten van de turners maximaal aan bod laten komen. Met ons één-campus-model brengen we alle expertise voor een bepaalde sport samen op één site." Voor turnen is dat dus in Gent.





Ook de sporters zelf zijn uitermate tevreden. "De oude toestellen waren wel aan vervanging toe", zegt Nina Derwael. "Sommigen stonden zelfs een beetje los. De nieuwe sluiten ook beter aan bij de toestellen die op wedstrijden gebruikt worden." Met deze nieuwe hal en met nog een dosis bloed, zweet en tranen liggen meer turnmedailles voor België voortaan binnen handbereik.