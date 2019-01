‘Mama van de Gentse winkels’ strijdt voor lokale handelaars ‘Buy, Eat, Drink Local #ondernemeningentiswijs’ al bij 1.500 winkels te zien Sabine Van Damme

07 januari 2019

10u51 0 Gent “Een stad met alleen maar ketens en grote winkels zou maar een saaie boel zijn. Het zijn de lokale handelaars die kleur geven aan Gent!” Aan het woord: Ganesha Vancoillie van The Fallen Angels in de Jan Breydelstraat. Ze ontwierp het ondernemersplatform ‘Buy, Eat, Drink Local #ondernemeningentiswijs’, richtte een Facebookgroep op, en verbond zo op haar eigen positieve manier al 1.500 (!) handelaars.

“Kleine winkels en grote ketens kunnen elkaar versterken”, vindt Vancoillie. “Maar de kleine kunnen natuurlijk niet op tegen de grote, en daarom moeten we de lokale ondernemers massaal steunen. Kleine boetiekjes, authentieke cafeetjes, leuke shops. Dat alles maakt Gent tot de stad die ze is. Maar kleine handelaars hebben het steeds moeilijker. Hoge huurprijzen, veranderd koopgedrag, en de opkomst van de e-commerce spelen hen parten. Vooral dat laatste is niet alleen nefast voor de lokale handel, het is ook nog eens slecht voor het milieu, omdat al die pakjes overal geleverd moeten worden. Vaak worden ze dan ook nog eens terug gestuurd.”

Daarom besloot Ganesha een platform op te richten om ondernemers met elkaar te verbinden, maar ook om de consument bewust te maken van het belang van lokaal shoppen, eten en drinken. De zwarte ronde stickers met ‘Buy, Eat, Drink Local #ondernemeningentiswijs’ zie je intussen al aan honderden zaken hangen, en lang niet alleen meer in Gent centrum. Er zijn ook leuke, ecologische draagtassen van gemaakt. Lokaal, uiteraard, bij Printclinic in Gent. Maar Ganesha gaat verder dan dat. “Ik vind ook dat wij als kleine handelaars elkaar moeten steunen en helpen zoveel we kunnen. Op het ondernemersplatform, een besloten Facebookgroep, delen we elkaars bekommernissen, we helpen elkaar ook. Zo ontstaan er kruisbestuivingen, waarbij ondernemers samenwerken aan projecten. We sturen klanten ook naar elkaar door, of als iemand bijvoorbeeld op zoek is naar een pand, dan is er altijd wel iemand anders die een tip heeft. Uit die Facebookgroep zijn al heel leuke contacten en zelfs vriendschappen ontstaan. En de mensen zeggen dat ze er nu zelf ook meer op letten, om lokaal te kopen. Alle beetjes helpen.”

Ook de stad doet veel voor de lokale handelaars, vanuit PUUR Gent. Zij organiseren onder meer de shop-op-zondag, de sfeergebieden en de kerstverlichting. “Ons initiatief staat los van PUUR Gent, dat werd opgericht door Christophe Peeters”, zegt Ganesha, maar we werken er wel fantastisch mee samen. We willen allemaal Gent op een positieve manier op de kaart zetten. Daarom blijf ik mij inzetten voor deze groep. We willen allemaal vooruit, niemand wil nog Gentse winkels zien verdwijnen. Of, zoals een collega-ondernemer ooit zei: ondernemers hebben veel gemeen met superhelden. Zij zijn de hoofdreden dat de economie blijft draaien, dat gezinnen eten hebben en belastingen betaald worden. Zonder ondernemers zou er geen werkgelegenheid zijn, geen innovatie, geen economische groei en geen welvaart. Ondernemers geloven dat zij de wereld een beetje beter kunnen maken. Ze verdienen respect.”