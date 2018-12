“Maar honderd meter gereden onder invloed” Wouter Spillebeen

04 december 2018

16u11 0 Gent Een 30-jarige man uit Kortrijk moest zich dinsdagochtend voor de Gentse rechter verantwoorden nadat hij al voor de derde keer beschonken achter het stuur betrapt werd. De vorige twee keren had hij ook nog eens een vluchtmisdrijf gepleegd.

De man was naar een feestje geweest in de Gentse Overpoortstraat en bleef tot de vroege uurtjes drinken. “Hij liep naar zijn auto, maar besefte ook dat hij niet meer kon rijden”, pleitte zijn advocaat. “Dus is hij in zijn auto blijven slapen.” De volgende dag vertrok hij rond de middag. “Na honderd meter kreeg hij een telefoontje, dus hij ging aan de kant van de weg staan om te bellen. Op dat moment is de politie zijn pad gekruist.”

Nachtwerk

Omdat de man fout geparkeerd stond, besloot de politie hem aan een controle te onderwerpen. Hij bleek nog steeds te veel alcohol in de bloedbanen te hebben en blies 1,52 promille. “Als je ’s middags nog altijd zo’n hoge intoxicatie hebt, dan moet je wel heel veel gedronken hebben”, merkte de procureur op. “Maar hij heeft maar 100 meter gereden, dus het risico was beperkt”, probeerde zijn advocaat nog.

De man werd veroordeeld tot een rijverbod van vier maanden en een geldboete door de politierechtbank, maar hij ging daartegen in beroep. Daarom kwam de man dinsdag voor de correctionele rechtbank. In eerste aanleg oordeelde de rechter streng omdat de man al twee veroordelingen op zijn palmares heeft. De laatste drie jaar pleegde hij twee keer een vluchtmisdrijf onder invloed van alcohol.

“Hij heeft een rijverbod gekregen, maar omdat hij nachtwerk doet, is dat moeilijk”, opperde zijn advocaat. “Hij is nu gemotiveerd om het rechte pad te bewandelen en is al drie maanden volledig nuchter.” De rechter spreekt een nieuwe straf uit op 18 december.