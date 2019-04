‘Low Impact Man’ Steven Vromman blikt in nieuw boek vooruit naar Gent van de toekomst: “Kruip in de huid van mijn zoon in 2075” Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

11 april 2019

17u18 5 Gent Hoe zal Gent eruitzien als mijn zoon Timo (2) dezelfde leeftijd heeft als ik nu heb? Die vraag probeert ‘Low Impact Man’ Steven Vromman (58) te beantwoorden in zijn nieuwe boek ‘Het begin van een andere wereld? Een try-out!’. “We moeten niet vrezen voor het einde der tijden, maar we zullen wel veerkracht moeten tonen”, zegt de auteur.

In 2075 woont Timo Vromman in een katrolwoning op de voormalige E17. De middencirkel van het voetbalstadion van de Buffalo’s staat vol met winterprei en in de loges wonen klimaatvluchtelingen uit Iran. Het zijn slechts enkele fragmenten uit het fictief interview dat Steven Vromman heeft met zijn zoon Timo in 2075 die op dat moment 58 is: exact dezelfde leeftijd die Vromman vandaag heeft.

Met zijn voorstelling ‘Het einde van de wereld? Een try-out!’ trekt ‘Low Impact Man’ sinds september vorig jaar langs zalen in Vlaanderen. Het pas verschenen boekje vormt een aanvulling op die voorstelling. “Als vader van een jonge zoon besef ik dat de gevolgen van de klimaatverandering, maar ook grootschalige conflicten niet voor ‘ooit’ zijn, maar dat Timo en vele anderen die bewust zullen meemaken.”

Vromman ziet de toekomst niet zwartgallig in. “Je hebt vandaag mensen die zeggen dat alles om zeep is en anderen die beweren dat technologie alles wel zal oplossen. Ik geloof niet dat we voor het einde van de wereld staan, maar we gaan wel een hobbelig parcours tegemoet. We staan midden in een grote omwenteling die nog alle kanten op kan. Onze toekomst, en die van alle leven op de planeet is afhankelijk van de keuzes die we vandaag maken.”

In zijn boekje staat Vromman stil bij initiatieven van Gentenaars die elk op hun manier een steentje proberen bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering, zoals Robinetto dat ijvert voor de vervanging van flessen- door kraantjeswater in horecazaken en op festivals of Mic Mac Minuscule dat tweedehands geboortelijsten aanbiedt. “Veerkracht en samenwerking zullen alleen maar belangrijker worden. Natuurlijk maakt het niet uit als één individu beslist om geen vlees meer te eten, maar als duizenden mensen die weg inslaan, kan het wel degelijk een impact hebben. Engagement is een belangrijk tegengewicht tegen cynisme of de gedachte dat het allemaal maar ‘een druppel op een hete plaat is’.”

Zijn zoontje is nu nog te jong om te beseffen dat hij een (fictieve) hoofdrol speelt in het boekje. Welk gevoel hoopt Vromman dat hij heeft als hij in 2075 een boekje vastneemt? “Dat hij kan denken: de toekomst was toch niet zo erg als ze hem voorspeld hadden. De mens heeft nog op tijd de omslag kunnen maken.”

‘Het begin van een andere wereld? Een try-out!’ is uitgegeven bij Het Boekenhuis. Meer informatie op www.lowimpactman.be.