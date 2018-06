"Lift ongeschikt als arbeidsmiddel" APOTHEKERES RISKEERT 8.000 EURO BOETE VOOR DODELIJK WERKONGEVAL JURGEN EECKHOUT

07 juni 2018

02u36 0 Gent Een apothekeres van apotheek Evrard aan de Kortemunt riskeert 8.000 euro boete voor het arbeidsongeval waarbij stagiaire Judith Rammant (23) om het leven kwam. De studente werd verpletterd in een afgekeurde lift tijdens een opdracht die ze eigenlijk niet hoefde uit te voeren.

Sinds 23 augustus 2016 staat het leven stil voor het gezin Rammant. "Ons gezin was een tafel met vier poten. Een poot is weg, waardoor de tafel wankel staat." De woorden van de papa van Judith, bij monde van advocaat Jef Vermassen, vatten perfect samen hoe het gezin zich voelt. "De mama is geamputeerd, want zij was niet alleen een mama voor Judith maar ook een boezemvriend. De broer en papa zijn vermorzeld. Haar broer studeerde internationale rechten in Boston en zou erna gaan werken in Hongkong. Hij heeft zijn droom opgegeven om in België te blijven en zijn ouders te steunen. Het hele gezin is in rouw. Het zal nooit meer zijn zoals vroeger."





Die dag stond Judith op het punt om naar huis te gaan. Haar vriend wachtte haar buiten al op, maar zij wilde nog een zware container met papier van de tweede verdieping naar beneden brengen. Dat moest via een lift, die op 9 maart van datzelfde jaar was afgekeurd. Nietsvermoedend stapte ze in de lift en trok ze de container naar zich toe. Maar door het ontbrekende lichtgordijn en liftdeur, wat voor de toenmalige oude liften geen verplichting was, haperde de container op de rand. Gevolg: de container begon te kantelen. Judith kon geen kant meer uit en kreeg het volle gewicht op zich.





Risicovolle onderneming

"Heel wat zaken waren niet in orde. De lift was ongeschikt als arbeidsmiddel", zei de arbeidsauditeur. "De liftkooi was te klein om de container naar beneden te brengen. Dat heeft mevrouw vandaag zelf nog verklaard." Julie D. gebruikte nog iedere dinsdag de lift om de container met afval naar beneden te krijgen, alleen ging ze nooit mee en gebruikte ze de trap. "De beklaagde wist dus dat dit een risicovolle onderneming was. Judith heeft geen duidelijke instructies gekregen en het gebruik van de lift werd onvoldoende duidelijk uitgelegd. Ze is onzorgvuldig geweest. De risicoanalyse is niet correct uitgevoerd. De inbreuken tonen dat er een gebrek aan voorzichtigheid was en er geen of onvoldoende welzijnsbeleid is gevoerd. Het gebrek aan preventiemaatregelen en het niet naleven van de buitendienststelling van de lift hebben geleid tot dit dramatische arbeidsongeval."





Ouders niet rancuneus

De mama van Judith is net zoals haar partner helemaal niet rancuneus. "Ik weet dat Julie dit niet gewild heeft. Maar ze had moeten zeggen dat de lift gevaarlijk was", zei ze. "Het spijt me echt ontzettend erg", antwoordde D.. "Ik heb dit nooit gewild. Ik vond het logisch dat je niet met de container in de lift ging. Ik heb er nooit bij stil gestaan en had het daarom ook nooit gezegd. De lift werd verder gebruikt, want de man die de keuring had uitgevoerd had niet gezegd dat ik de lift niet meer mocht gebruiken. Ik heb het verslag echter niet gelezen." Uitspraak op 27 juni.