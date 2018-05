"Lift brengt trucks tot op niveau scène" NT GENT INVESTEERT 6,6 MILJOEN EURO IN LOSKADE EN TREKKENWAND YANNICK DE SPIEGELEIR

03 mei 2018

02u47 0 Gent De grondige renovatie van het NTGent zit in de laatste rechte lijn. Met een gloednieuwe theaterinstallatie én loskade kan het stadstheater vanaf september opnieuw internationale gezelschappen aantrekken.

Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, gaf in februari vorig jaar het startschot voor de ingrijpende verbouwingswerken van de monumentale schouwburg die gebouwd werd in de 19de eeuw en sinds 1986 beschermd is als monument. De werken waren op dat moment broodnodig. Door de verouderde infrastructuur haakten in het verleden reeds internationale gezelschappen af om hun stuk op de bühne te brengen aan het Sint-Baafsplein.





Een belangrijk onderdeel van de renovatie betreft de vervanging van de verouderde theatertechnieken. De trekkenwand, het geheel van stalen buizen waaraan de theatertechniekers doeken, decorelementen en spots ophangen, werd tot dan toe nog manueel bediend en moest vervangen worden door een volautomatisch systeem. Dat werkt veiliger, efficiënter en ergonomischer.





Decorstukken

De werkzaamheden bevatten ook een deel nieuwbouw, in de vorm van een nieuwe laad- en loskade. "Om decorstukken en attributen tot op de scène te krijgen, werd voorheen de ingang in de Biezenkapelstraat gebruikt. Maar die ingang was te klein en behoorlijk onhandig in de nauwe straat. De nieuwe laad- en loskade wordt gebouwd aan de zijgevel van het stadstheater op het Sint-Baafsplein. In de nabije toekomst kan een vrachtwagen gevuld met decorstukken en attributen via het plein rechtstreeks op een lift rijden. Vrachtwagen én inhoud worden tot op het niveau van de scène getild, waar de lading gelost kan worden en rechtstreeks op het podium gebracht kan worden", verduidelijkt schepen van Cultuur Annelies Storms (Sp.a).





In totaal werd een budget van 6,6 miljoen euro vrijgemaakt voor de renovatie: de stad Gent voorziet 4,6 miljoen euro en minister van Cultuur Sven Gatz past via middelen van de Vlaamse overheid 2 miljoen euro bij.





Intrekken tegen 2019

NTGent dat nu uitwijkt naar andere locaties zal zijn nieuwe speelseizoen eind september kunnen aanvangen met de première van het veelbesproken 'Lam Gods'. Na die voorstellingen gaan de werken nog even door en tegen 2019 hoopt het stadstheater volledig haar intrek te nemen in de vernieuwde infrastructuur. "We kijken nu al uit naar die dag, want een zaal van die omvang, kan je niet zomaar vervangen. Al hebben we ons programma er natuurlijk tijdelijk naar aangepast", zegt Tom De Clercq, communicatieverantwoordelijke van NTGent.





Wie zelf een blik wil werpen op de verbouwingswerken kan zondag tijdens Open Wervendag een bezoek brengen aan het NTGent van 10 tot 17 uur.