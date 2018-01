"Liever verdrinkingsdood dan cel" DADER RAMKRAAK OP JUWELIER FOULON WEIGERDE HULP VAN POLITIE JURGEN EECKHOUT

02u46 0 JEW Gisteren: de vier maanden voortvluchtige verdachte Hossein S. wordt geboeid de rechtszaal binnen geleid. Gent Een van de daders van de ramkraak in mei bij juwelier Foulon in de Langemunt, kwam om het leven omdat hij weigerde door de politie uit de Leie gered te worden. "Hij wilde liever verdrinken dan in de cel te belanden", klinkt het bij een gerechtelijke bron. Gisteren in de rechtbank ontkende zijn kompaan alle betrokkenheid bij de diefstal. Nochtans werden DNA-sporen gevonden van Hossein S. (26), die pas 4 maanden na de kraak opgepakt werd.

Op 2 mei vorig jaar stond de Langemunt op zijn kop na een brutale ramkraak bij juwelier Foulon. In colonne, met een oude Ford Mondeo, scooter en motorfiets, kwamen de daders 's nachts vanuit de Groentenmarkt de winkelwandelstraat ingereden. Op de camerabeelden was te zien hoe ze met de wagen tot vijfmaal toe de metalen poort ramden en zo binnen geraakten in de zaak. Het trio werd echter verrast van de pijlsnelle tussenkomst van de politie. Die was in de buurt toen ze de inbraakmelding binnen kreeg.





De politie loste enkele schoten in de lucht, maar de dieven sloegen met 90.000 euro aan juwelen op de vlucht. Twee daders sprongen op de motorfiets en gingen ervandoor. Gassa Si Redouane zag geen andere keuze dan in de Leie te springen. "Dat water was toen ijskoud", zegt de gerechtelijke bron. "De politie probeerde alles om hem eruit te krijgen. De agenten reikten hun wapenstok aan om hem naar de kant te trekken, maar hij weigerde pertinent. Op een bepaald ogenblik begon een agent zijn kleren uit te doen om in het water te springen. Op dat moment ging de dader kopje onder." De brandweer kreeg de man uit de Leie, maar hij overleed later. "Hij wilde liever verdrinken dan in de cel te belanden."





De dag van de ramkraak zag een getuige de motorfiets drijven aan het sluizencomplex van Evergem. Vier maanden later, in september, kon de politie Gentenaar Hossein S. oppakken. Het parket ziet in hem een van de twee gevluchte ramkrakers. Hij zit sindsdien in de gevangenis. Gisteren werd het luik van de ramkraak ingeleid en stond S. terecht voor diefstal met braak en deel uitmaken van een criminele bende. "We ontkennen formeel dat hij betrokken is", verklaarde zijn advocaat Nicholas De Mot. Nochtans zijn er DNA-sporen van S. aangetroffen op de voertuigen. De verdronken Gassa Si Redouane was daarenboven zijn beste vriend. Over de nog voortvluchtige derde dader lost S. niets.





JEW 2 mei vorig jaar: de overleden dader sprong na de ramkraak in de Leie om te ontsnappen aan de politie.

Geen schotwonden

De zaak werd gisteren uitgesteld naar 24 januari omdat de burgerlijke partijen niet of laattijdig waren verwittigd voor het proces. Tegen die datum is het ook duidelijk hoe het tweede luik in het onderzoek, de onopzettelijke doding, afloopt. Het parket onderzocht of de flikken verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van Gassa Si Redouane. Uit onderzoek bleek dat de man gestorven is door verdrinking en niet door een kogel van de politie. "Op zijn lichaam had hij geen schotwonden. De enige verwondingen waren snijwonden door het kapotte glas." Op 12 januari beslist de raadkamer over de buitenvervolgingstelling van de politieagenten.