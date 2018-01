"Leuk voor vrienden, familie is bezorgd" ALJOSJA (29) NEEMT DEEL AAN DERDE EDITIE 'BLIND GETROUWD' YANNICK DE SPIEGELEIR

29 januari 2018

02u33 0 Gent De 29-jarige Aljosja Van der Straeten uit Gent is één van de tien vrijgezellen die zich vanaf vanavond in het derde seizoen van het VTM-kijkcijferkanon 'Blind Getrouwd' laat koppelen door een panel van wetenschappelijke liefdesexperts. "Als kijker gaf het programma me al een integere indruk", zegt de Gentenaar.

Maar liefst 3.600 mensen schreven zich in voor het derde seizoen van Blind Getrouwd. Gentenaar Aljosja Van der Straeten, historicus van opleiding en werkzaam op het departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid, was één van hen. Al kon hij toen nog niet beseffen dat hij de selectie zou halen van de tien singles die ook effectief op het scherm te bewonderen zijn.





Trouwe kijker

"Ik was een trouwe kijker van het tweede seizoen, maar op dat moment had ik nog een vaste relatie. Toen die spaak was gelopen, besloot ik mij in een opwelling in te schrijven voor Blind Getrouwd. Als kijker gaf het programma een integere indruk. Daarom besloot ik het een kans te geven. Het was zeker niet mijn droom om op televisie te komen, maar ik was nieuwsgierig naar de wetenschappelijke input van de experts. Ik had in het verleden al drie keer een vaste relatie en was wel eens benieuwd wat het zou geven als ik het anders aanpakte."





De reacties in de omgeving van Aljosja waren verdeeld toen ze voor de eerste keer hoorden van zijn deelname aan het programma. "Mijn vrienden waren meteen razend enthousiast. Ze vonden het spannend. Mijn ouders reageerden in het begin terughoudender. Zij toonden zich aanvankelijk bezorgd, maar draaiden na verloop van tijd wel bij. Toen ik in het stadhuis mijn jawoord moest geven, was ik zelfs zenuwachtiger dan hen."





Zijn opvallende voornaam dankt Aljosja overigens aan de studies van zijn vader. "Hij volgde een opleiding Russisch. Vandaar de keuze. Of mijn voornaam al een struikelblok is geweest voor relaties? Neen hoor (lacht). De meeste mensen kennen mij trouwens onder mijn roepnaam 'Jos'."





Seksuoloog

Naast de deelname van Aljosja krijgt de derde editie van Blind Getrouwd nog een Gents tintje. Seksuoloog en antropoloog Wim Slabbinck, die zijn praktijk in Gent heeft, vervoegt het team van experten van het populaire programma. Wie benieuwd is met welke vrouwelijke vrijgezel Aljosja gekoppeld werd, moet vanavond om 20.35 uur afstemmen op VTM.