"Lekker, maar vettig: ideale hap voor feestnacht" 19 juli 2018

Kobe Desramaults runt het unieke Chambre Separée in het Belgacom-gebouw, maar tijdens de Gentse Feesten houdt hij een pop-up van zijn andere horecazaal De Superette. Het is een veel grotere pop-up dan die van Sergio tussen de dennenbomen langs de Belgacom-toren weg van het feestengeweld. Een bijzonder gezellige setting.





De kaart is beperkt. Er staat net als bij Sergio een croque op het menu (8 euro) en ook een paar pizza's (17,5 euro) en antipasti (16 euro per persoon vanaf twee personen). De croque kost een halve euro meer dan die van Sergio, maar is twee maal zo groot en om eerlijk te zijn ook iets lekkerder, maar behoorlijk vettig. Dit is een stevige fond voor wie de nacht wil induiken. De korst van de pizza is vederlicht en de pizza is lekker. Al is de prijs er ook naar: 17,50 euro is toch prijzig voor een pizza margherita.





Ons oordeel?

Smaak ***





Aanbod **





Sfeer en gezelligheid ***





Prijs **