"Leefbaarheid en bereikbaarheid verzoenen" OPEN VLD PAKT UIT MET CONCRETE PLANNEN OM TWEE KNIPS WEG TE HALEN SABINE VAN DAMME

14 juni 2018

02u26 0 Gent Open Vld heeft concrete plannen om de knips aan het Rabot en aan de Bargiebrug weg te halen. Zo willen ze de handelaars in de buurt weer beter bereikbaar maken. Om de leefbaarheid in de wijken te garanderen, worden quasi alle zijstraten enkele richting.

Knips of geen knips, het wordt een van dé thema's in de aanloop naar de verkiezingen. Het kartel wil het huidige circulatieplan behouden en uitbreiden naar de deelgemeenten. N-VA wil alle knips weg om het centrum voor iedereen bereikbaar te maken, en de mensen op een andere manier overtuigen om de auto thuis te laten. Open Vld, dat mee het circulatieplan uittekende, wil een tussenoplossing.





Open Vld legde de plannen voor de Brugse Poort gisteren voor in de Reinaartstraat, vanavond gebeurt hetzelfde in de Kopergietery voor het Rabot. "De knips aan het Rabot en aan de Brugse Poort zorgen voor teveel frustraties bij de handelaars", zegt Christophe Peeters. "Zij voelen zich afgesloten van de buitenwereld en lijden enorme omzetverliezen. De bewoners daarentegen zijn niet perse tegen de knips, omdat de wijken wel rustiger zijn geworden. Het maakt dat het circulatieplan in beide wijken voor verdeeldheid zorgt tussen de bewoners en de handelaars. Daarom hebben wij nu een alternatief plan opgemaakt, dat leefbaarheid en bereikbaarheid verzoent, zonder knips."





Eenrichtingsverkeer

Open Vld wil dus de knips op de Bargiebrug en aan het Griendeplein weghalen. "Zo wordt de handelsas Bevrijdingslaan - Phoenixstraat in ere hersteld, en kan er ook weer verkeer van de Wondelgemstraat naar de Begijnhoflaan. Om de verkeersleefbaarheid in de wijken te behouden, gaan we werken met eenrichtingsverkeer. Quasi alle zijstraten van die hoofdassen worden enkele richting. Wie daar wil rijden om files te vermijden, zal rondgestuurd worden en alleen maar tijd verliezen. Voorwaarde is wel dat we keihard en consequent optreden tegen dubbel parkeren. Want dat kan de hele circulatie blokkeren."





Peeters benadrukt dat de plannen een eerste ontwerp zijn, die verfijnd kunnen worden na overleg met de buurt. "Maar we willen deze plannen zeker meenemen naar een volgend bestuursakkoord", zegt hij. Dat net Open Vld komt aanzetten met het weghalen van knips, terwijl ze mee het circulatieplan hebben uitgetekend en goedgekeurd, vindt hij niet raar. "Besturen is ook bijsturen", klinkt het. "De basis van het circulatieplan zit goed, maar in het Rabot en de Brugse Poort waren er teveel klachten en problemen."





Met het voorstellen van deze plannen dobbert Open Vld duidelijk verder weg van de lijn van het kartel, en dichter naar de visie van N-VA. Het is duidelijk dat de verkiezingen in oktober historisch worden voor Gent. Krijgt paars na 30 jaar de doodsteek? Blijft het kartel in het zadel en ruilen ze Open Vld voor CD&V? Komt er een centrum rechts bestuur met N-VA, Open Vld en CD&V? Of blijft alles zoals het vandaag is?