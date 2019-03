“Lanceer een panel met experts over het Gentse nachtleven” Partydrugs in Gent - Deel 5: De Gentse feestwereld, een week na de Kompass-bom Sam Ooghe

22 maart 2019

14u51 0 Gent Iets meer dan een week geleden werd het bericht de wereld ingestuurd: burgemeester Mathias De Clercq beval de onmiddellijke sluiting van de Kompass Klub voor minstens twee maanden. Intussen lopen meerdere juridische procedures, en ontstond onder hashtag #FreeKompass een stevige tegenbeweging. Hoe kijkt het Gentse nachtleven nu, meer dan een week na de Kompass-bom, naar de toekomst?

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) heeft al leukere weken gekend. Sinds het nieuws dat hij de Kompass Klub twee tot vier maanden sluit na de vele druggerelateerde activiteiten en omwille van het gebrek aan professionalisme van de dancing, klonk vooral kritiek. Kritiek die de burgemeester ook niet kon of wilde counteren, want er loopt nog een beroepsprocedure tegen de sluiting. De uitspraak van de Raad van State valt op dinsdag.

Kompass zélf wacht de uitspraak niet af om te reageren. “De sluiting kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel”, zegt uitbater Jens Grieten. “We hebben steeds goed samengewerkt met de stad. Ik kan jullie nu een positieve mail tonen na constructief overleg in december. Dat we na twee jaar goede samenwerking ineens verplicht worden om te sluiten? Dat is een politieke paniekreactie, denk ik. Anders kan ik het niet verklaren.”

“Wij pleiten zélf voor een ‘zero drugs policy’”, gaat Grieten door. “De stad haalt aan dat er al 23 dealers opgepakt zijn uit de Kompass Klub. Maar daarvan hebben wij er achttien aangebracht. Dat wij zoveel dealers aanwijzen, is toch het bewijs dat wij druggebruik net niét faciliteren?”

Allen naar Brussel

Ook bij het gros van de Gentse nachtraven kan de beslissing van de burgemeester op weinig begrip rekenen. “De partij van de burgemeester staat zogezegd voor ondernemers”, klinkt het bij Jef Willem, die de jubileumeditie van zijn urban feestje ‘Trillers’ in de Kompass in extremis moest verplaatsen door de sluiting. “Beseft hij niet dat je met zo’n maatregel niet alleen de club zelf, maar ook enorm veel andere jonge ondernemers treft? En niet enkel rechtstreeks, maar ook door het beeld dat je creëert. Ik hoor nu al mensen zeggen dat ze wel iets zullen opstarten in Brussel, in plaats van in Gent.” Dat laatste is ook de vrees van Gilles De Bruyne (25), die evenementen organiseert en zelf lang huisdeejay was bij Decadance. “Elk event en elke organisator wil samenwerken met de politie”, zegt hij. “Niemand wil dat er een bezoeker ‘slecht’ gaat op drugs tijdens je evenement. Waarom zou een club druggebruik willen faciliteren? Dat bestaat niet.”

“Wij zijn zélf altijd vragende partij geweest om de zaken te veranderen”, aldus Grieten van Kompass Klub. “We wilden speekseltesten afnemen bij onze medewerkers, een vast team van EHBO Vlaanderen inzetten, nog meer tools uitwerken met de politie... Maar die maatregelen waren volgens de burgemeester niet genoeg. We waren ook vragende partij om te mogen fouilleren op drugs, maar dit werd door de stad negatief bevonden. Geef ons alsjeblieft toch de tools: want wat kunnen wij meer doen?” Jef Willem stelt het zo: “De overheid zet BOB-acties op en plaatst snelheidsborden. Toch rijden sommige chauffeurs nog te snel, of stappen ze dronken in de wagen. Dat is toch ook niet de schuld van de overheid, omdat ze nóg meer borden had moeten plaatsen? Een individu heeft ook verantwoordelijkheid. Dát wil ik duidelijk maken. Er zit óveral drugs: in dancings, maar ook in de Ghelamco Arena, op advocatenkantoren of in het stadhuis. Dát is het probleem: een algemene drugsproblematiek, niet alleen verbonden met uitgaan, en al zeker niet enkel met alternatieve muziek. Ga maar eens testen hoeveel cocaïne er gesnoven wordt in de Moose Bar.”

“Eerlijk: wat gaat de sluiting verhelpen?”, gaat Grieten door. “De mensen die drugs gebruikten, gaan dat nu ook doen, maar gewoon ergens anders. Bovendien hebben andere organisatoren nu angst om nog met de politie samen te werken.” Dat denkt ook Gilles De Bruyne. “Dit was eigenlijk een binnenkopper voor de burgemeester om een kleine revolutie te starten. Hij kon ook een totaal andere richting uitgegaan zijn.”

Altijd overleg

Maar wélke richting - dat is de vraag. Kompass vraagt méér overleg, maar dat is er altijd geweest, volgens Tim Joiris, de voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen. “De stad heeft in de personen van horecacoaches de perfecte aanspreekpunten voor iedereen in het nachtleven. Ook naar de Kompass Klub toe heeft Gent voldoende initiatieven gelanceerd. Er wérd inderdaad samengezeten, maar dat de sluiting een donderslag is bij heldere hemel? Dat klopt niet. Ik kan nu met jou een vruchtbare en goede meeting houden, keer op keer, maar als jij volgende week niets gedaan hebt met wat ik je gevraagd heb: dan houdt het ook eens op. Ik ben van oordeel dat deze periode van cool-down een goed idee is voor Kompass. Want die club hééft zijn plaats in Gent, dat meen ik, maar nu wordt het eindelijk tijd dat ze professionaliseren. Het is al die tijd een vzw geweest - dat ze nu een bvba worden. In heel die club staat ook geen enkele stoel, er wordt geen water in bekers aangeboden, en er is geen eten te koop. Verander dat, doé er iets aan.”

Bij Kompass klinkt dat een groot deel van die maatregelen al lang genomen zijn. “Er ís gratis water en een chill-out area”, aldus Grieten. “Wat wij nu aan de stad vragen, is een breed overlegplatform. Met experten, vertegenwoordigers van het nachtleven, politici, enzovoort.” Een idee waar ook Jules Gahide van Amigo Amigo, en vroeger KERK en Bar Wilson, voor gewonnen is. Er zijn nochtans al twee horecacoaches in Gent, die als link fungeren tussen het nachtleven en de stad. “Maar ik heb toch de indruk dat ze te weinig macht hebben”, aldus Gahide. “Ze zijn ook maar met twee. Het lijkt mij dat ze niet genoeg gehoord worden, en dat er achter hen, binnen de stad, soms beslissingen genomen worden waar zij het niet eens mee zijn. Terwijl zij zeer goed werk leveren en het wereldje kennen.” Dat was ook de bezorgdheid van maar liefst 56 cafés, die in de zomer van vorig jaar een open brief schreven aan het stadsbestuur. “Wij zien en betreuren de gebrekkige communicatiemogelijkheden tussen stad en café”, viel te lezen. “De functie van ‘Horecacoach’ schiet schromelijk tekort, hoe zeer de mensen die deze functie bekleden ook hun best doen, zo is meermaals gebleken.” Te vaak worden door de stad ‘wereldvreemde’ beslissingen gemaakt, aldus Jules Gahide. “Door klachten moest Bar Wilson in de oude bib bijvoorbeeld om 1 uur sluiten, om overlast te voorkomen. Maar zo stond er wel telkens ‘s nachts een vol café op straat. Dat gaf pas risico’s op overlast, zou ik denken.” Ook Café Blond had onlangs nog reden tot klagen, want de bar moest na een resem klachten een hele maand om 22 uur de deuren sluiten. “Een straf buiten proportie”, klonk daar. “Terwijl Gent net een progressieve, open stad zou moeten zijn.”

“Zulke problemen tonen aan dat een divers overlegorgaan een goed idee is”, zegt Gahide. “Geen ‘horecavakbond’, maar een panel met vertegenwoordigers en allerlei experten: denk aan criminologen, maar ook stadsplanners, die begrijpen hoe jonge mensen zich verplaatsen in een stad. Mensen met kennis van zaken. Zo kunnen we betere beslissingen nemen, want dat is nodig, gezien het belang van het nachtleven voor een stad als Gent. Maar laat me duidelijk zijn: dit is een superstad voor jonge starters, ook in het nachtleven. Laat ons dus zeker niet alles overboord gooien. Al vind ik de beslissing van de burgemeester over Kompass wel wereldvreemd. Ik denk dat een nachtburgemeester, of onze horecacoaches, de club beter kennen en zo’n beslissing nooit genomen zouden hebben. Er moeten betere oplossingen zijn.”

Brain drain

Onze gesprekken met de Gentse nachtraven leiden opvallend vaak naar Berlijn. Daar bestaat een ‘Night Commission’, een organisatie die heel wat clubs en bars verenigt. “Een stad als Gent kan zoiets ook gebruiken”, legt Lutz Leichsenring, de bezieler van het project, uit. “Onze commissie kan naar het brede publiek stappen om uit te leggen wat het nachtleven doet en betekent, maar ook naar het bestuur. Zo kunnen we ons verhaal vertellen aan de mensen, maar kunnen we de zaken ook concreet veranderen.” Onlangs kreeg de commissie een miljoenensubsidie om zélf projecten te verwezenlijken. Uitbesteding dus, aan het verenigd nachtleven. “Momenteel werken we aan een project over pil-testing binnen clubs”, legt Leichsenring uit. “Aan de Gentenaars raad ik aan om niet zomaar een nachtburgemeester aan te stellen of een organisatie op te starten. Zo’n initiatief moet bottom-up groeien. Verenig je, zit rond de tafel, start werkgroepen op over wat misgaat in de stad en schrijf samen een manifest. Daarna kan je groeien. Het is hoe dan ook belangrijk om de club- en nachtcultuur sterk te houden in een jonge stad. Zeker in de 21e eeuw wil je als stad de jonge, creatieve doeners aantrekken en vasthouden. Verdwijnen de culturele rijkdom en de ruimtes om creatief te zijn? Dan krijg je een brain drain.”

Belangrijk daarbij zijn niet alleen de 'regeltjes’ voor bars en evenementen, zo klinkt het, maar ook het imago van de stad. “En hoezeer Gent zich ook profileert als een progressieve en vooruitstrevende stad, de stad krijgt nu toch het label dat het twee kwaliteitsmerken als Decadance en Kompass gesloten heeft”, vindt Gilles De Bruyne. “Daarom sluit ik me er ook bij aan: zeker aan het begin van de legislatuur was dit voor de burgemeester hét moment om moedig te zijn en de gesprekken op te starten voor zoiets als een nachtburgemeester of een panel. Mensen die écht weten wat er leeft in de feestwereld, en samen ideeën bundelen. En misschien was nu zelfs het moment om te denken aan pil-testing, zoals het al gebeurt op events in Amsterdam. Daar kan werkelijk geen enkele organisator tegen zijn.”

Maar Tim Joiris zucht. “Ik hoor het zo vaak: revoluties, en Berlijn, Amsterdam en New York. Maar we zijn hier in België, en je hoort je in de eerste plaats aan de regels te houden. Je verenigen, dat klinkt goed, maar dan moet je ook wat meer te vertellen hebben dan dat. Want voor pil-testing zal je wetten moeten veranderen. En ik kan je vertellen - zoiets kan nog een poos duren.”

De horecacoaches lassen een radiostilte in en gingen niet in op onze vragen om een gesprek. Ook de burgemeester reageert niet tot de definitieve uitspraak over Kompass door de Raad van State, volgende week dinsdag.

