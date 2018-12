“Laat de B401 stilaan uitdoven” Stad heeft scenario klaar om aan Vlaanderen voor te leggen Erik De Troyer

14 december 2018

18u16 1 Gent De stad heeft een scenario klaar om de B401 in fases te laten verdwijnen. Als het er ooit van komt zal de B401 dus niet in één keer tegen de vlakte gaan. Als eerste zou dan de toegangsweg aan het Zuidpark afgesloten worden. Later kan dan de aftakking naar Ledeberg afgebroken kunnen worden. Dat is het resultaat van een studie die een jaar in beslag nam. “Al is er nog niks beslist”, klinkt het.

Alle partijen die in het huidige stadsbestuur zitten maakten tijdens de verkiezingen al duidelijk dat ze de B401 liever afgebroken zien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de stad verder vooruit plant voor de afbraak van het bouwsel.

Net als het viaduct van Gentbrugge is de B401 een kind van de jaren zeventig. Hij opende in 1972 en was steeds de voornaamste verbinding tussen de stad en het knooppunt van E40 en E17 in Zwijnaarde. Het was destijds Mathias De Clercq (Open Vld) die als eerste opperde om het viaduct af te breken. Hij deed dat in zijn boek ‘Dromen van Gent’ uit 2012. Vandaag zijn we dus zes jaar verder en de stad blijft de afbraak plannen. Als het van de partijen in het bestuur afhangt, gaat de fly-over snel tegen de vlakte. Maar de weg is eigendom van het Vlaams Gewest en zoals de Dampoort en tal van andere projecten al aantoonden bemoeilijkt en vertraagt dat de zaak aanzienlijk.

Het rapport dat nu klaar is, is het resultaat van een jaar studiewerk. Daarbij werden de overheden, Gentenaars, bezoekers van de stad,...bevraagd. De sterktes en zwaktes van het viaduct werden in kaart gebracht en uiteindelijk kwam het studiebureau naar buiten met één scenario om het viaduct te laten uitdoven. In dat scenario zal het viaduct geleidelijk aan uit dienst genomen worden door er steeds minder autoverkeer langs te sturen. Het eerste deel dat onder de sloophamer mag, is het centrale deel in het zuidpark, later kunnen ook de zijarmen ter hoogte van Ledeberg verdwijnen. Finaal wordt dan een stedelijke boulevard aangelegd die moet zorgen voor de verbinding tussen de stadsring R40 aan de Sint-Lievenspoort en de snelwegen E40-E17. Om dat te realiseren moeten ook alternatieve mobiliteitsoplossingen voorzien worden.

Door geleidelijk aan af te breken komt ruimte vrij op, onder en naast het viaduct die dan even geleidelijk een nieuwe functie kan krijgen. Het nieuwe bestuur zal de studie gebruiken om met Vlaanderen te gaan praten over de toekomst van de fly-over.

“Dit is een studie, geen beslissing”, benadrukt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Vandaag is de toegangsweg naar de stad zoals die aan het Zuidpark aankomt een snelweg. Dat moet een boulevard worden met ruimte voor voetgangers en fietsers. Heel wat anders dan wat we nu hebben. Het is aan het volgende bestuur om daarmee aan de slag te gaan.”