"Kruispunten moeten veiliger" FIETSERSBOND HOUDT VRIJDAG WAKE VOOR OVERLEDEN DIRK VAN GEELE EN VEYSEL C. JURGEN EECKHOUT & JEFFREY DUJARDIN

13 februari 2018

02u54 0 Gent De Fietsersbond organiseert vrijdag een ingetogen wake voor Dirk Van Geele (50) en Veysel C. (55), twee fietsers die in 2017 in het Gentse het leven lieten bij een ongeval. Deze keer komen er geen typische ghost bikes op de plaats van de ongevallen, maar de bond doet wel een oproep om die plaatsen veiliger te maken. "Elke suggestie is meer dan welkom", zegt schepen Filip Watteeuw.

Naar jaarlijkse traditie wil de Fietsersbond de fietsers herdenken die het jaar voordien om het leven kwamen bij een verkeersongeval. Het noodlot sloeg jammer genoeg op het einde van 2017 heel hard toe voor Veysel C. en Dirk Van Geele. Op 10 november werd Veysel opgeschept op het kruispunt van de Hoogstraat met de Peperstraat in het centrum van Gent. Zijn aanrijder was onder invloed van drugs, sloeg op de vlucht en liet het slachtoffer levenloos achter. De politie kon de man uiteindelijk dezelfde dag nog arresteren in Kalken. Veysel overleed uiteindelijk op 16 december. Evergemnaar en plantsoenarbeider Dirk Van Geele werd op 22 december aangereden in de Langerbruggestraat en overleed ter plaatse.





Geen ghost bikes

"Vrijdag zullen we om 17 uur samenkomen op de hoek van de Hoogstraat met de Peperstraat voor de wake van Veysel", vertelt initiatiefnemer Jan Goddemaer van de Fietsersbond. "We zullen een herdenkingsmoment houden, waarbij we bordjes ophangen, bloemen leggen en de aanwezigen uitleggen hoe het ongeval tot stand kwam. Daarna fietsen we in groep verder naar de Langerbruggestraat, waar Dirk om het leven kwam. Ook daar zijn we om 18.30 uur hetzelfde van plan. Een ghost bike komt er op vraag van de familie niet. Het was uiteindelijk toch moeilijk geweest om op die plaatsen een herdenkingsfiets te plaatsen."





Samen nadenken

De wake wordt niet alleen een herdenkingsmoment, maar ook een moment van reflectie. "Het proces van de chauffeurs gaan we niet voeren. Dat is voor de rechtbank. Maar we willen wel met elkaar bespreken hoe die locaties herbekeken kunnen worden. Het kruispunt aan de Langerbruggestraat is bijvoorbeeld niet goed aangelegd. We willen dat de kruispunten veiliger worden voor de fietsers."





Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw, zelf een fervent fietser, zal vrijdag ook aanwezig zijn. "Alle feedback en suggesties zijn meer dan welkom. Het is nodig om samen te zitten en nadenken wat er kan gedaan worden. We zijn dat verplicht aan de slachtoffers, families en nabestaanden. Zo kunnen we hopelijk ook zulke ongevallen in de toekomst vermijden. Het ongeval in de Hoogstraat had nu wel weinig te maken met de inrichting. Het is een kruispunt als een ander. Wel stellen we vast dat er sinds de herinrichting sneller wordt gereden omdat de verkeerslichten zijn weggehaald en er eenrichtingsverkeer is. Daarom is het goed dat de politie er op snelheid controleert."