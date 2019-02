‘Koterijen’ van het stadhuis verdwijnen Stad stopt 1,9 miljoen euro in nieuwe fase renovatie stadhuis

Erik De Troyer

04 februari 2019

15u33 0 Gent Zowat elk huis in Vlaanderen moet wel een stuk koterij hebben en in het Gentse stadhuis is dat niet anders. Twee ‘koterijen’ uit de loop van de twintigste eeuw worden afgebroken en het stadhuis wordt in zijn originele staat hersteld. Later volgen nog dringende herstellingen aan het dak en krijgt één van de historische zalen een nieuw leven.

Het stadhuis van Gent bevindt zich vandaag niet in opperbeste staat. Er zijn al tal van restauraties uitgevoerd maar grote delen van het stadhuis zijn vandaag niet in gebruik. Zo staan er drie grote ruimtes leeg aan het gedeelte langs de Hoogpoort. Het dak van die vleugel is in een bijzonder slechte staat. Het werd al eens opgelapt maar het is eigenlijk zo lek als een zeef. Het staat aangeduid als ‘dringend’ op een lange lijst van aan te pakken problemen. Maar voor aan het dak begonnen kan worden moeten eerst de ‘koterijen’ van het stadhuis afgebroken worden.

“Als je met de trein door het land rijdt zie je overal koterijen en ook in het stadhuis hebben we er een paar. Het gaat vaak om uitbreidingen die gedaan zijn omwille van plaatstekort maar die geen rekening hebben gehouden met de geschiedenis van het gebouw”, legt Annelies Storms uit.

De meeste opmerkelijke van die koterijen bevindt zich aan de Stadhuissteeg. Daar werd in de jaren 80 een bakstenen vleugel bijgebouwd. Het kreeg wel dezelfde kleur als de rest van het gebouw maar het past qua materialen niet bij de vleugel uit de 18de eeuw waar het naast staat. Het aanhangsel wordt volledig gesloopt en de oude gevel wordt in ere hersteld. In de Stadhuissteeg zal er een groot smeedijzeren hek geplaatst worden. Ook een aantal scheurende muren worden aangepakt.

Ook aan de binnenkoer van het stadhuis bevindt zich zo’n bijgebouw. “Dat is van latere datum, vermoedelijk begin van de 20ste eeuw. Ook dat wordt afgebroken. Daar komt een terras en een toegang tot de kelder.”

Verder wordt de ruimte boven het Oostenrijks salon aangepakt. Ook daar sloegen de jaren 80 toe met gyproc muren en tl-buizen. Nochtans zit daar een knap zadeldak met houten balken achter. Die ruimte zal later als bureau gebruikt worden.

“Heel het stadhuis in één keer renoveren is onmogelijk”, zegt Ignace Roelens van architectenbureau Bressers. “Daarvoor zijn ettelijke miljoenen nodig en het is steeds wachten op subsidies. Het moet dus in fases.”

Na deze fase zal het dak aangepakt worden. De volgende stap is dan de Bollaertskamer, een grote statige ruimte aan de Hoogpoort. Vandaag staat die ruimte net als twee andere gelijkaardige ruimtes gewoon leeg.

De bouwwerken in de eerste fase zullen 1,9 miljoen euro gaan kosten. Daarvan schiet Vlaanderen 800.000 euro bij en betaalt de stad 1,1 miljoen uit eigen zak.