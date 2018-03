"Kom niet te laat voor andere kinderen" OUDERS NIKITA EN FIETSERSBOND STELLEN EISEN TIJDENS WAKE SAM OOGHE

06 maart 2018

02u52 0 Gent Vrienden, familie en klasgenoten van Nikita Everaert (16) hebben gisterennamiddag met 850 sympathisanten een wake gehouden op de plek waar het meisje doodgereden werd. De Fietsersbond en Nikita's ouders stelden eisen.

Het herdenkingsmoment begon met een valse noot: de lichten voor de voetgangers bij het fatale kruispunt werkten niet naar behoren. Het zoveelste mankement op de kruising van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat, die al sinds 2002 op een lijst met zwarte kruispunten staat. Zestien jaar later ziet de verkeerssituatie er nauwelijks anders uit.





"Het was altijd een kwestie van tijd tot hier iets zou gebeuren", zei Mikaël van Eeckhoudt van de Fietsersbond gisteren. "We weten al sinds 2002 dat dit punt levensgevaarlijk is. Zijn we dan zo cynisch? Vinden we dat vlot verkeer primeert op veiligheid? Men zegt dat 'conflictvrije' kruispunten langere wachttijden met zich meebrengen, en zo onze economie en ons welzijn in gevaar brengen. Terwijl er in Vlaanderen één fietsdode per week valt, al jarenlang. Ja, dat is cynisch. Alsof ons welzijn niet meer afhangt van de veiligheid van onze kinderen."





Drie eisen

"Maar zo cynisch kunnen we niet zijn, als ik vandaag zo veel mensen zie", ging Van Eeckhoudt door. 850 sympathisanten tekenden gisteren present. Honderden leerlingen van het Edugo in Lochristi hadden na de lesuren de tocht te voet gemaakt.





"Tijd om veiligheid op de eerste plaats te zetten. Laten we van de zwarte punten witte maken", besloot de Fietsersbond. Een boodschap waar ouderorganisatie Velo-droom zich bij aansloot. "Voor jou kwamen we te laat, Nikita. Laten we voor de andere kinderen op tijd komen."





9.200 handtekeningen

Samen met de ouders van Nikita stelt de Bond drie eisen aan minister Ben Weyts (N-VA) en schepen Filip Watteeuw (Groen).





"Een snelle invoering van conflictvrije lichten op dit kruispunt, een herinrichting waar fietsveiligheid gegarandeerd is, en een ambitieus plan van veilige fietsroutes naar alle Gentse rand- en buurgemeenten." Eisen waar ook de ondertussen 9.200 personen die de petitie op avaaz.org ondertekenden, zich ongetwijfeld in kunnen vinden.





Ballonnen

De ouders van Nikita schreven een brief voor hun dochter. "Elke dag nog denken we dat je thuis zal komen met je brede glimlach. We gaan je zo missen. Je was een prachtmeid." Na een minuut stilte lieten de leerlingen van Nikita's school een honderdtal ballonnen los. "Hopelijk bereikt er eentje jou, Nikita", schreven de ouders. "Laat je het ons dan weten?"