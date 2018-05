'Koenseer' met evergreens voor 175 jaar Gentse Feesten 19 mei 2018

De Gentse Feesten sluiten hun 175ste verjaardag af met een concert georganiseerd door Uitbureau. In de Gentse opera brengen de muzikale zwaargewichten Luk De Bruyker en Dirk Brossé Gentse evergreens in een symfonisch jasje, met het orkest Prima La Musica. Brossé dirigeert, De Bruyker speelt gastheer en vertelt over de oorsprong en de geschiedenis van de Feesten en van de liedjes. Tal van Gentse gastzangers springen bij. Dat gaat van Frederik Sioen over Wim Claeys tot de Gents-Turkse Melike Tarhan en zelfs de bas Charles Dekeysers, die de halve finale haalde in de Koningin Elisabethwedstrijd. Het 'koenseer' op zondag 22 juli om 15 uur in de opera, kaarten vanaf 22 mei om 10.30 uur, bij Uitbureau in de Veldstraat of op uitbureau.be. (VDS)