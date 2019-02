‘Knulligste winkeldief van het jaar’ verprutst twee feiten op één dag en riskeert anderhalf jaar cel Man verwondt zich bij inbraak, ambulance moet ter plaatse komen Sam Ooghe

18 februari 2019

14u51 4 Gent Een Poolse man die in aanmerking komt voor de prijs van ‘knulligste winkeldief van het jaar’, riskeert voor de Gentse rechtbank een stevige celstraf voor twee mislukte diefstallen. Eerst werd hij op heterdaad betrapt bij het stelen van een jasje, enkele uren later moest een ambulance hem verzorgen na een schlemielige inbraak in een boekenwinkel.

10 januari was niet meteen de geluksdag van de 31-jarige dief. In een kledingzaak in Dok-Noord betrapte de winkeluitbater de man terwijl hij het beveiligingslabel van een jas probeerde te verwijderen. Bij de confrontatie panikeerde de dief, gooide hij het jasje naar de uitbater en vluchtte hij weg.

Enkele uren later liep het opnieuw mis. De man sloeg met een baseballknuppel het raam van een boekenwinkel in Ledeberg stuk, om aan de haal te gaan met de kassa. Ver geraakte de dief niet, want de politie trof hem snel bloedend aan. De man had zich bezeerd bij de diefstal, en er moest zelfs een ambulance ter plaatse komen voor verdere verzorging.

Het parket vordert achttien maanden effectieve gevangenisstraf. De man werd in het verleden al liefst zeven keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten in het buitenland - aan voldoende oefening zal zijn klungeldagje alvast niet gelegen hebben.

Vonnis over drie weken.