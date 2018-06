"Kleine opening genoeg voor wallaby" MINIKANGOEROES OP R4 NA OPENKNIPPEN OMHEINING WEIDE WOUTER SPILLEBEEN

26 juni 2018

02u47 0 Gent Wie in Lochristi of Oostakker een kleine kangoeroe ziet op straat, droomt niet. Twee wallaby's konden gisteren ontsnappen uit hun weide en één ervan is nog op de loop. "De draad is duidelijk doorgeknipt", zegt Nico De Wilde.

Nico De Wilde uit de Veldstraat in Lochristi houdt van dieren. Naast kippen en een hond heeft hij op een weide achter zijn huis zes alpaca's en zes wallaby's als huisdier. De kleine kangoeroes heeft hij acht jaar. "Ik heb ze gekocht in Evergem, waar je ongeveer 1.000 euro betaalt voor een koppeltje van een jaar oud", vertelt Nico. "Het mannetje van toen is intussen opa."





Maar in de nacht van zondag op maandag gingen twee van zijn volwassen mannelijke wallaby's op de loop. De dieren doken op in de tuinen van buren en zelfs op de Antwerpse Steenweg en de R4 in Oostakker.





"Ik verwittigde de politie. Ze begon een zoektocht. Ik ben 's morgens opgebeld omdat een van de dieren in een tuin gevonden was, maar voor ik het vast kon nemen, dook het weer in de struiken. En als een wallaby op snelheid is, is er geen houden aan. Normaal kan ik ze makkelijk aaien en vastnemen, maar ze zullen zenuwachtig zijn. Ze zitten in een omgeving die ze niet kennen en door andere mensen en het verkeer raken ze opgehitst", legt Nico uit.





's Middags kreeg Nico te horen dat een van de wallaby's gevonden was. Een buurtbewoner had het dier gezien in zijn tuin en kon het opsluiten in een kippenhok. De tweede wallaby wordt nog opgespoord. "Van een vriend kan ik een net gebruiken, dat zal het makkelijker maken om hem te vangen", zegt Nico. "Het zijn geen agressieve dieren, maar ze zijn niet op hun gemak. Ze hebben sterke achterpoten waarmee ze kunnen stampen, dus je moet voorzichtig zijn. Wie de wallaby ziet, kan beter de politie verwittigen. Dan kom ik hem halen."





De wallaby's konden uit hun weide ontsnappen door een gat in de omheining. "Het is duidelijk dat de draad opengeknipt is", stelt Nico. "Het stukje waar de draad samen komt, is weg, dus dat is eruit geknipt. Dat moet 's nachts of 's morgens gebeurd zijn. Het gat is klein, maar meer dan dat hebben de wallaby's niet nodig om te ontsnappen."





"Ik weet niet wie het hek open zou knippen", gaat Nico verder. "Misschien zijn het dierenrechtenactivisten die vinden dat de dieren vrij moeten zijn. Maar Ik heb nog nooit klachten ontvangen van hen. Nu ben ik bang dat de wallaby aangereden zal worden of een ongeval zal veroorzaken. Ik merk ook dat de andere wallaby's nu schuchterder zijn. Ik hoop dat we de laatste wallaby snel vinden."