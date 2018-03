"Kleine kantjes vergroten we met veel plezier uit" ADVOCATEN LACHEN AL 50 JAAR MET ZICHZELF YANNICK DE SPIEGELEIR

02 maart 2018

03u01 0 Gent Gentse advocaten kunnen het niet enkel goed uitleggen op de rechtbank. Dat bewijzen ze al een halve eeuw op de planken met een avondvullende show over het leven zoals het is aan de balie. Deze week brengen de confraters in Theater Tinnenpot een ode aan 50 jaar 'Revue'. "Kleine kantjes vergroten we met veel plezier uit", zeggen regisseurs Stef Bulcke en Stephane Criel.

Het was in 1968 dat enkele Gentse advocaten de koppen bij elkaar staken om de eerste revue in elkaar te boksen. Paul De Cordier was als 28-jarige één van de vijf 'Founding Fathers' van het ludieke initiatief. Vandaag, 50 jaar later, keert de advocaat op rust terug op de planken voor de ode aan 50 jaar revue. "De eerste edities duurde onze show niet langer dan drie kwartier en verliep het allemaal wat minder professioneel dan vandaag, maar één rode draad heeft al die jaren wel stand gehouden: als je geen onderwerp wil worden van de spot, sta je maar beter zelf op de planken", lacht De Cordier.





Dat bevestigen Stef Bulcke en Stephane Criel, in het dagelijkse leven zijn beide heren advocaten, maar intussen vormen ze samen al enkele edities de regisseurstandem achter de revue. "De vaste ingrediënten zijn al 50 jaar dezelfde: sketches, liedjes en filmpjes waarbij we de kleine kantjes van onze confraters en bij uitbreiding magistraten met veel plezier uitvergroten. Niemand blijft gespaard", zegt Criel.





De advocaat die een gsm-zakje aan zijn middel heeft bengelen, krijgt tijdens de voorstelling een rugzak met reuzentelefoon aan de broeksriem. Een advocate met een hoog 'barbiegehalte' wordt op de scène een overdadig geschminkte zeemeermin.





Niemand kwetsen

Hoewel je het mikpunt van spot bent, lijkt je carrière aan de Gentse balie pas écht geslaagd als je als advocaat tot inspiratie hebt gediend voor een sketch of liedje in de revue. "Een dag na de première gaat de voorstelling al vlot over de tongen. Hoewel we iemand hard durven aanpakken, is het natuurlijk ook nooit de bedoeling om iemand te kwetsen. In de lange geschiedenis van de revue heeft slechts één iemand ooit een klacht ingediend omdat hij verongelijkt was."





Niet enkel individuen worden aangepakt, de advocaten schuwen ook de zelfkritiek niet voor hun professionele leefwereld. "Er zijn al sketches gemaakt over de traagheid van justitie en bij een andere revue werd een liedje met een refrein over 'advocaten als zakkenvullers' aangevraagd als bisnummer door het publiek", vertellen Bulcke en Criel. "Al kunnen we dat cliché meteen ook uit de wereld helpen, want voor heel wat advocaten is het niet eenvoudig om te leven van de stiel."





De laatste voorstelling van Ode aan 50 jaar Revue vindt vanavond plaats in Theater Tinnenpot. Alle tickets zijn uitverkocht.